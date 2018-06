Sankt Petersburg gehört zwar nachweislich zur Russischen Föderation. Dennoch könnte es passieren, dass sich die russische Mannschaft am Dienstag (19.06.2018) beim zweiten Vorrundenspiel in der alten Zarenstadt gegen Ägypten wie bei einem Auswärtsspiel vorkommen könnte. 27.000 Fans aus der Heimat und befreundeten arabischen Nationen hätten Ägyptens WM-Auftakt live im Stadion verfolgt, gab Ehab Nasr, Botschafter des Landes in Moskau, gegenüber der Zeitung "Egypt Independent" bekannt. Gegen Russland, so die Einschätzung des Botschafters, werden noch mehr Fans die Ägypter anfeuern.

Die Moral der Spieler sei außerdem völlig intakt, trotz der unglücklichen Last-Minute-Niederlage gegen Uruguay, wusste der Diplomat zu berichten, dies habe er sich von den Teamverantwortlichen mehrfach bestätigen lassen.

Salah auf der Bank - Trainer Cuper unter Druck

Sehr wahrscheinlich ist es zudem, dass Ägyptens höchster Repräsentant in Moskau sich dabei auch über den Gesundheitszustand von Mohamed Salah, Ägyptens wichtigstem Spieler, erkundigt hat. Bei der Niederlage gegen Uruguay schmorte der Hoffnungsträger auf der Bank. Trainer Hector Cuper hatte sich, anders als angekündigt, gegen einen Einsatz Salahs entschieden. Als Vorsichtsmaßnahme, wegen der im Champions-League-Finale erlittenen Schulterverletzung.

Salah soll angefressen gewesen sein über die Maßnahme des Trainers, der nach der Auftaktpleite auch gegenüber den heimischen Medien unter Rechtfertigungsdruck geriet. "Salah ist ein ganz wichtiger Spieler für uns, ohne Zweifel" , verteidigte sich Cuper. "Aber ob es mit ihm anders gelaufen wäre, kann man nicht mit Bestimmtheit sagen."

Diese Meinung dürfte er exklusiv haben. Zwar präsentierte sich Ägypten zum Auftakt gegen einen der Geheimfavoriten wehrhaft und defensiv stabil, blieb aber in der Offensive blass. Dies soll sich gegen Russland ändern - mit Salah, der sich endgültig fit gemeldet hat. Keine Minute zu früh, denn bei einer Niederlage gegen die "Sbornaja", die nach dem 5:0-Sieg im WM-Eröffnungsspiel voller Selbstbewusstsein strotzt, wäre die WM für die mit großen Hoffnungen gestarteten Ägypter wohl schon gelaufen.

Wie fit ist "König" Salah?

Verhindern soll das nun "Ägyptens König". Die große Frage bleibt allerdings, ob Salah schon wieder unbelastet von seiner Verletzung agieren kann. Seit dem Zusammenprall mit Madrids Sergio Ramos und der frühen Auswechslung im Europapokal-Finale hat Salah kein Pflichtspiel mehr bestritten. Mit großer Sorge wurden in Ägypten die jüngsten Szenen aus dem Trainingslager in Grosny registriert, als Salah nur unter Mithilfe dreier Teamkollegen sein Trainingsshirt über die lädierte Schulter ziehen konnte. Es ranken sich sogar schon erste Gerüchte, wonach er eher als Botschafter seines Landes zur WM geflogen ist und bei der Endrunde kein Spiel bestreiten wird.

Die Hoffnungen der ägyptischen Fans ruhen aber weiter auf dem Comeback des besten Spielers der englischen Premier League, der mit seinem Tempo und seiner Abschlussstärke eine ganze Defensive alleine beschäftigen kann. Auch die Medien im Gastgeberland befassten sich in den vergangenen Tagen vor allem mit der bevorstehenden Rückkehr von Salah. "Wie wäre es, wenn wir uns auf das russische Team konzentrieren?" , ätzte Torhüter Igor Akinfeev nach der x-ten Reporterfrage über Ägyptens Superstar.

Ägypten will ins Achtelfinale

Salah selbst lässt den Personenkult an sich vorüberziehen, so gut es geht. Die vom Hotel im WM-Quartier in Grosny improvisierte Geburtstagsparty am vergangenen Freitag genügte ihm schon. Es wurde ein wenig gesungen und Salah erhielt eine riesige Torte in Ägyptens Landesfarben. "Wir spielen als Gruppe stark. Wir versuchen uns auf dem Platz alle zu unterstützen, und so alle dasselbe Ziel zu verfolgen, nämlich zu gewinnen", hatte Salah schon vor der Endrunde die Qualität Ägyptens hervorgehoben.

Die Rolle des Lautsprechers vor dem womöglich vorgezogenen Endspiel in der Gruppe gegen Russland übernahm Salahs Offensivkollege Ramadan Sobhy. "Unser Ziel ist es, nicht nur ein gutes Spiel zu liefern, sondern vor allem zu gewinnen und damit in Richtung Achtelfinale zu gehen."

Stand: 19.06.2018, 08:30