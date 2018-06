Alle Augen auf James - Kolumbien startet gegen Japan

Bereits vor dem ersten WM-Auftritt dreht sich in Kolumbien alles um James. Kleinere muskuläre Probleme sorgten unter der Woche für Schlagzeilen. Dazu kam eine Plakatkampagne im Präsidentenwahlkampf, in der James als Werbesujet für den linken Kandidaten Gustavo Petro verwendet wurde – ohne Zustimmung des Bayern-Profis, wie seine Familie wenig später beteuerte.

Das alles zeigt: Der 26 Jahre alte Fußballer ist im südamerikanischen Land ein Topstar. Am Dienstag (19.06.2018) um 14 Uhr geht es für James und seine "Cafeteros" los, in Gruppe H treffen sie auf die Altstars von Japan.

Noch stärker als 2014?

Es war vor vier Jahren bei der WM in Brasilien, als Kolumbien überraschend ins Viertelfinale kam und der Stern von James aufging. Mit sechs Treffern wurde der damals 22-Jährige zum Torschützenkönig und Darling der Fußball-Welt. Es folgte der Wechsel nach Madrid, doch im Haifischbecken von Real konnte er sich nicht durchsetzen. Erst nach dem Transfer zu den Bayern erlangte James das Niveau von 2014 wieder – sieben Tore und elf Vorlagen in 23 Bundesligaspielen sind eine ordentliche Visitenkarte.

Bei den Bayern ist James gereift.

Entsprechend forsch geht der 26-Jährige das Turnier an: "Warum sollte für uns nicht das Halbfinale oder das Endspiel drin sein?" James selbst ist in den vergangenen vier Jahren gereift, arbeitete zuletzt in München auch mehr nach hinten. Dazu kommt, dass Stürmer Radamel Falcao vom AS Monaco - der 2014 noch verletzungsbedingt fehlte - dieses Mal mit dabei ist. Auftrieb gab Kolumbien zudem ein 3:2-Testspielsieg im März gegen Titelkandidat Frankreich.

Japan ist auf Revanche aus

All das macht die "Cafeteros" zumindest zum Mitfavoriten in der Gruppe H. Dort warten neben Auftaktgegner Japan noch der Senegal und Polen. "Sie haben sehr viel Talent. Sie haben mit Falcao einen Torjäger und mit James Rodríguez einen Spielmacher" , warnt etwa Japans Torhüter Eiji Kawashima vor den Südamerikanern.

Die Mannschaft rund um Eintracht-Routinier Makoto Hasebe will mit Erfahrung dagegenhalten, aber ob sie physisch mithalten können, ist fraglich. Vielleicht hilft ja ein psychologischer Kniff: Denn Japan hat mit Kolumbien noch eine Rechnung offen. Vor vier Jahren schieden die Asiaten nach einem 1:4 gegen James und Co. aus. "Wir haben vier Jahre lang unter diesem Spiel gelitten" , sagt Kawashima. "Dieses Mal müssen wir uns selbst beweisen, dass wir es besser können."

Stand: 19.06.2018, 08:00