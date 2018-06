Jesse Lingard vergibt beste Chancen

Der Gegentreffer stachelte die Engländer neu an, immer wieder kamen sie gefährlich in den Strafraum. Weil Jesse Lingard bei seiner vierten guten Gelegenheit nur den Außenpfosten traf (45.), blieb es beim 1:1 zur Pause. Nach dem Seitenwechsel taten sich die Engländer schwer, ihre Feldüberlegenheit für Chancen zu nutzen. Tunesien verteidigte tief und hatte damit lange Erfolg. Doch zu Beginn der Nachspielzeit stand Kane nach einem verlängerten Eckball am zweiten Pfosten erneut richtig und nickte zum Siegtreffer ein.

Tunesien trifft nun am Samstag um 14 Uhr in Moskau auf Belgien, das zum Auftakt den krassen Außenseiter Panama mit 3:0 bezwungen hat. Für England steht am Sonntag um 14 Uhr in Nischni Nowgorod ein Pflichtsieg gegen Panama an.