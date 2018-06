Am Ende war es José Maria Giménez, der Uruguay am Freitag (15.06.2018) erlöste. Mit seinem Kopfball in der 89. Minute rettete der Abwehrchef den 1:0-Sieg gegen Ägypten - und bewahrte seinen Supersturm vor einem blamablen WM -Auftakt. Denn die Topstars der Urus, Edinson Cavani und Luis Suárez, hatten zuvor reihenweise Chancen ausgelassen.

Allein Barcelonas Offensivtank Suárez vergab drei dicke Gelegenheiten. Besonders die vierte Minute wird in Erinnerung bleiben, als er aus vier Metern völlig freistehend das Tor verfehlte. Cavani von Paris St. Germain zirkelte zudem einen Freistoß an den Pfosten.

Trefferquote von über 50 Prozent

"Ich weiß, was ich der Mannschaft geben kann. Das habe ich offensichtlich nicht getan" , sagte Suárez nach der Partie kleinlaut über den Auftritt der Paradeabteilung der Urus. In der WM -Qualifikation konnte sich der Geheimfavorit aus Südamerika noch auf seine Sturmstars verlassen. Beinahe die Hälfte der Treffer auf dem Weg nach Russland erzielten Cavani und Suárez.

Die persönliche Bilanz des Barca-Angreifers ist sogar noch beeindruckender: 51 Tore in 99 Länderspielen hat Suarez erzielt - also etwa einen Treffer in jedem zweiten Spiel. Glaubt man der Statistik, dann müsste zum Jubiläum im Duell gegen Saudi-Arabien am Mittwoch (20.06.2018/17 Uhr) mindestens ein Tor fallen. Und dass man gegen die Saudis treffen kann, bewies das nicht eben als offensivstark bekannte Russland zum WM-Auftakt (5:0).

Tore und Skandale

Uruguays Trainer Oscar Tabarez stärkte seinem Star auf jeden Fall vor der Partie den Rücken: "100 Spiele - was für eine bedeutende Zahl. Suárez hat für Uruguay so viele Tore geschossen und so viele Vorlagen gegeben. Er ist ein großartiger Spieler." Es sind warme Worte und es schwingt sicher auch ein wenig die Hoffnung mit, dass Suárez mit Treffern positiv und nicht mit Attacken negativ auffällt.

Denn so torgefährlich der 31-Jährige grundsätzlich ist, bei großen Turnieren waren es bisher eher Skandale, mit denen er auffiel: 2010 seine viel diskutierte rote Karte im Viertelfinale gegen Ghana, dann 2014 der berühmte Biss in die Schulter des Italieners Giorgio Chiellini. Diese Erinnerungen möchte Suárez beenden. Ein Tor gegen Saudi-Arabien wäre mit Sicherheit ein Anfang.

