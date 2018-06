Lewandowski ist noch lange nicht fertig. Auch wenn Polens Stürmerstar mit dem FC Bayern gern schon bald Schluss machen würde, lässt er sich vor dem WM-Auftakt am Dienstag (19.06.2018/17.00 Uhr) gegen den Senegal vom Wirbel um seinen Wechselwunsch nicht ablenken. "Ich habe immer Hunger" , sagte der 29-Jährige nach seinem Doppelpack bei der WM-Generalprobe gegen Litauen (4:0). Egal, ob Lewandowski sich gerade Gedanken um seine Zukunft im Verein macht oder nicht: Tore scheint der Angreifer fast immer zu schießen.

Erfolgsfaktor für Nawalka

Lewandowski ist Kapitän, Kopf, Anführer und Rekord-Torschütze der Polen. "Die Dampflokomotive, die unser Team antreibt" , findet Nationalcoach Adam Nawalka. Der 60-Jährige schätzt Lewandowski nicht nur wegen seiner Treffer. "Er arbeitet sehr viel für die Mannschaft und zieht viel Aufmerksamkeit auf sich" , sagte der Trainer. In dessen Ära traf "Lewa" 34 Mal in 35 Partien. Zuvor waren es 18 Treffer in 58 Spielen.

Es ist nicht zu erwarten, dass Lewandowski sich von den Diskussionen um seine Zukunft beim FC Bayern ablenken lässt. Schon als er in der Saison 2013/14 trotz seines Wechselwunsches noch ein Jahr bei Borussia Dortmund hatte bleiben müssen, leistete er seine Arbeit, erzielte 20 Bundesliga-Tore und bereitete zehn weitere vor.

Lewandowski-Berater Pini Zahavi soll auch hinter dem Rekordtransfer von Neymar zu Paris stehen.

Äußern möchte er sich zu dem von seinem Berater Pini Zahavi geäußerten Wechselwunsch ohnehin nicht, da er ja schließlich Zahavi genau dafür habe: "Damit er sich um solche Dinge kümmert" , sagte Lewandowski. Er dagegen will sich um die Tore kümmern. Gegen den Senegal könnte ihm sein erster WM-Treffer gelingen.

Polen erstmals seit 2006 wieder dabei

Die WM sei "etwas ganz anderes", erklärt der Angreifer. Diese Erfahrung mussten die Polen zuletzt immer wieder machen. 2002 und 2006 scheiterten sie schon in der Vorrunde, 2010 und 2014 waren sie gar nicht dabei.

"Wir wissen, dass wir eine erfolgreiche Vorbereitung hinter uns haben. Ich hoffe, dass man dies im ersten Match gegen den Senegal sehen wird" , sagte Lewandowski. Angesichts der weiteren Vorrundengegner Kolumbien und Japan scheinen die Chancen günstig, erstmals nach 32 Jahren wieder die K.o.-Runde einer WM zu erreichen.

Die Sache mit den wichtigen Spielen

Lewandowski selbst hat noch einen anderen Ansporn. Bei seiner ersten WM-Teilnahme will der Torjäger, dem nachgesagt wird, in wichtigen Spielen zu oft abzutauchen, seine Qualitäten endlich auch auf der ganz großen Bühne beweisen.

Seit der EM 2016 traf Polens Rekordschütze in zwölf von 14 Spielen, in der WM-Qualifikation war er mit 16 Treffern (in zehn Partien) zum besten Torschützen in Europa avanciert. Doch bei seinen acht Einsätzen bei zwei Europameisterschaften kam er nur auf zwei Treffer - eine Quote, die Lewandowski in Russland unbedingt aufpolieren möchte.

