Wie eng die Bindung der isländischen Nationalmannschaft mit ihren eigenen Fans ist, zeigt eine Begegnung, die sich kürzlich auf der Vulkaninsel im Nordatlantik zutrug. Trainer Heimir Hallgrimsson ging seiner Lieblingsbeschäftigung nach und wanderte über die Berge, als ihm ein Fan im Island-Trikot entgegen kam. " Als er mich erkannte ", berichtet der Trainer, " legte er seine Hand auf die Brust, sang voller Inbrunst die Nationalhymne und bedankte sich bei mir, dass wir es geschafft haben, erstmals bei einer WM zu sein ."

Außenseiter in Gruppe D

Wie im Jahr 2016, als die Isländer völlig überraschend ins Viertelfinale der Europameisterschaft in Frankreich stürmten, ist die Fußball-Euphorie wieder riesig bei den Isländern, auch wenn sie als Außenseiter in die Gruppenspiele gehen und mit Argentinien am Samstag (16.06. 2018, 15 Uhr) gleich einen Riesen vor der Brust haben. Entscheidender Unterschied zur EM vor zwei Jahren: Damals coachte ein Trainer-Duo das Team der Wikinger. Neben Heimir Hallgrimsson war der Schwede Lars Lagerbäck verantwortlich, der nach dem Turnier allerdings zurücktrat.

Nun richtet es Hallgrimsson bei den Isländern also alleine - und das mit Erfolg. Die Qualfikationsgruppe zur WM schlossen sie als Erste ab. Vor renommierten Nationen wie Kroatien, der Ukraine und der Türkei.

Zahnarzt im Nebenjob

Der 51-Jährige ist dabei sicher einer der ungewöhnlichsten Trainer bei dieser WM. Noch immer geht er nebenbei seinem erlernten Beruf als Zahnarzt nach - allerdings nur zwei, drei Tage im Monat, "um in der Übung zu bleiben ", wie er sagt. Mindestens genau so regelmäßig geht er am Abend vor Länderspielen in eine Fan-Kneipe in Reykjavik, um sich auf das Spiel einzustimmen. Er hält dann vor den Fans eine Ansprache, die er auch in der Kabine hält. Er erklärt den Kneipenbesuchern Aufstellung und Taktik und zeigt auch das Video, das er später den Spielern zeigen wird.

Hallgrimsson: "Seit sieben Jahren mache ich das jetzt und nichts - wirklich nichts - ist in den sozialen Medien aufgetaucht. Auch wenn die Informationen, die ich ihnen gebe, ziemlich wichtig sind und wohl gut zu verkaufen wären. Es wäre nicht möglich, wenn sich so wie hier nicht jeder vertraut."

Tore meist nach Standards

Dabei ist es eher ein einfacher Fußball, den Hallgrimsson spielen lässt. Eng verteidigen, den Gegner entnerven, schnell und schnörkellos umschalten und sich für jeden Kollegen auf dem Feld zerreißen - das sind die Eckpunkte seines Spielstils. Er verlangt von seinen Spielern nur das, was sie können; nicht mehr und nicht weniger. So verwundert es nicht, dass Tore meist nach Ecken, Freistößen oder sogar nach Einwürfen fallen.

Mit eben dieser Einstellung wollen die Isländer auch in das Match gegen Argentinien gehen. "Natürlich wollen wir wieder für eine Überraschung sorgen. bei der EM hat auch keiner erwartet, dass wir die Gruppe überstehen. Das ist erneut das Ziel. Wir hoffen, dass die anderen uns unterschätzen ", sagt Stürmer Alfred Finnbogason vom FC Augsburg. Der Anfang zum nächsten Coup soll schon gegen die großen Argentinier gemacht werden.

mick | Stand: 15.06.2018, 23:09