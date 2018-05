Über den Hashtag "ZSMMN" ist diskutiert und gelacht worden, seitdem er an dem Tag bekannt wurde, an dem Bundestrainer Löw seinen vorläufigen Kader für die Weltmeisterschaft bekannt gab. Im Trainingslager, das die deutsche Nationalmannschaft am Mittwoch (23.05.2018) bezog, ist die Konsonantenkombination, die für "Zusammen" steht, allgegenwärtig. Rund um den Kunstrasenplatz gegenüber des Mannschaftshotels sind Plakate gespannt, auf denen der Hashtag mit Verben kombiniert ist, "angreifen" und "verteidigen" etwa.

Das macht Sinn, denn der moderne Fußball sieht vor, dass zusammen angegriffen und zusammen verteidigt wird. Dass der Weltmeister jedoch plant, "#ZSMMN bolzen" zu wollen, wäre verwunderlich. "Wir wollen den Spielern unsere offensive Spielweise einimpfen" , sagte Löw über ein Ziel des Trainingslagers, das erst am 7. Juni enden wird.

Den Ball nach vorne zu bolzen, um ihn dann irgendwie ins Tor des Gegners zu bekommen, fehlt gewiss im Plan des Bundestrainers.

Fünf Tage mehr Zeit als 2014

Dass er 16 Tage für das Trainingslager angesetzt hat, deutet darauf hin, dass Löw einigen Bedarf sieht, um seine Mannschaft auf die Titelverteidigung vorzubereiten. Vor vier Jahren, als sich die Auswahl des DFB im etwa 50 Kilometer entfernten St. Leonhard auf die WM in Brasilien einstimmte, waren es nur elf Tage. "Vier, fünf Punkte" , so hatte es Löw bei der Kaderbekanntgabe gesagt, gelte es in Eppan abzuarbeiten. Darunter dürfte das Konterspiel sein, das in den Jahren der Umstellung auf Ballbesitzfußball gelitten hat. Mehrfach bemängelte Löw in den vergangenen Monaten zudem, dass zu wenig Spieler im Strafraum zum Abschluss bereit stehen würden, wenn jemand von der Seite passe oder flanke. Auch dies dürfte in vielen Einheiten auf dem Programm stehen.

Weiterer Schwerpunkt könnte sein: Eine Grundformation einzuüben, die gar nicht in eine der üblichen Kombinationen wie 4-2-3-1 oder 4-1-4-1 passt.

Auch Standardsituationen, die Löw früher aus Zeitmangel im Training vernachlässigte, dürften regelmäßig geübt werden, nachdem sie in Brasilien häufig Erfolg brachten.

Manuel Neuer: zwei Testspiele, um Spielpraxis zu sammeln

"Nach längeren Diskussionen haben wir uns entschieden, dass wir mit Manuel in die WM gehen." Das ist ein Satz, der zum Ende der Tage in Eppan zu hören sein könnte. Es wäre dann eine Wiederholung, denn diesen Satz sprach Torwarttrainer Andreas Köpke vor ziemlich genau acht Jahren in der Großgemeinde an der Südtiroler Weinstraße. Damals war vor der Weltmeisterschaft in Südafrika ein verschärfter Konkurrenzkampf im Tor entstanden, weil sich René Adler zum Saisonende in der Bundesliga verletzt hatte. Neuer wurde die neue Nummer eins, die er bis heute blieb. Ob er in Russland spielen kann, entscheidet sich in den Wochen in Eppan. Zwei Testspiele gegen die U20 des DFB, die vom 27. bis 31. Mai nach Eppan kommen wird, und die Partie gegen Österreich am 2. Juni in Österreich bleiben Neuer, um die von Löw geforderte Spielpraxis zu sammeln.

Anders als sechs Mannschaftskollegen vom FC Bayern, Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona und Antonio Rüdiger vom FC Chelsea, die erst am Freitag nach Südtirol kommen werden, reiste Neuer gestern an.

Mehr als 200 Urlauber und Fans, die bei der Ankunft des Busses am Luxushotel warteten, bekamen den Torhüter nicht zu Gesicht. "Wir wollen die Mannschaft sehen" , hatten sie skandiert. Aber die Spieler verschwanden hinter dem Sichtschutz.

Die Reporter wurden für ein paar Minuten und ein kurzes Gespräch mit Oliver Bierhoff eingelassen. Der Manager sagte: "Man ist froh, dass es endlich mal losgeht. Jetzt können wir versuchen, diesen Teamgeist heraufzubeschwören, konzentriert und detailliert zu arbeiten." Von "bolzen" sagte er nichts.

Stand: 23.05.2018, 16:31