Die Tore für Mexiko erzielten am Samstagnachmittag (23.06.2018) im Stadion in Rostow am Don Stürmer Carlos Vela (26.) per Handelfmeter und der Ex-Leverkusener Javier "Chicharito" Hernandez (68.). Heungmin Son (90.+3) gelang noch Ergebniskosmetik. "El Tri" ist damit so gut wie fürs Achtelfinale qualifiziert, die Südkoreaner sind so gut wie augeschieden.

Chicharito: "Schöner als im Traum"

"Chicharito" freute sich nach dem Abpfiff: "Ich habe kaum Worte, um meine Gefühle zu beschreiben. Das ist schöner als im Traum. Wir genießen diesen Sieg" , sagte er nach seinem 50. Länderspieltor. Und fügte hinzu: "Wir wollen uns nicht rühmen, sondern nur Mexiko glücklich machen."

Südkoreas Trainer Shin Taeyong setzte nach dem schwachen 0:1 zum Auftakt gegen Schweden auf einen Systemwechsel vom 4-3-3 hin zum 4-4-2 und auf Konter. Mexikos kolumbianischer Trainer Juan Carlos Osorio, berühmt-berüchtigt für unorthodoxe Spielstrategien und Rotationen, hatte seine Mannschaft nach dem Coup gegen Deutschland nur auf einer Position verändert.