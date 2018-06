Patzer von Neuer folgenlos

Auch der Außenseiter fand zunächst spielerisch keine Lücken, aber ein Standard hätte in der 20. Minute beinahe für die Führung gesorgt. Torhüter Manuel Neuer unterschätzte einen Freistoß von Wooyoung Jung aus mehr als 30 Metern, klatschte den Ball unbeholfen nach vorne ab, konnte dann aber noch vor dem heranrauschenden Heungmin Son klären. Son sorgte auch fünf Minuten später wieder für Gefahr, setzte seinen Volleykracher aber knapp am rechten Winkel vorbei.

Das Spiel der Deutschen wirkte in der Folge noch behäbiger und ideenloser - die Erfindung der Zeitlupe war in diesem Durchgang überflüssig. Erst in der 40. Minute kam ein Hauch von Torgefahr für das DFB-Team auf. Timo Werner, der längst eigenmächtig auf die linke Außenbahn gewechselt war und damit die Sturmmitte völlig entblößte, scheiterte mit einem geblockten Schuss. Auch Mats Hummels konnte den Ball nach der anschließenden Ecke nicht an Keeper Hyeonuh Jo vorbeimogeln.

Jo pariert gegen Goretzka

Kollektive Fassungslosigkeit: Die deutschen Nationalspieler fahren vorzeitig nach Hause.

Die zweite Halbzeit begann zwar gleich mit einem krassen Ballverlust von Özil, dann aber auch mit der ersten echten Chance: Nach Kimmichs Flanke kam Goretzka aus kurzer Distanz frei zum Kopfball, Jo lenkte die Kugel aber mit einem starken Reflex um den Pfosten. Auch Werners Volleykracher ging in der 50. Minute knapp vorbei, weil Schweden zeitgleich in Führung gegangen war, war das DFB-Team zu diesem Zeitpunkt ausgeschieden.

Und es wurde immer schlimmer. Neben dem Mut ließen nun auch noch die Kräfte nach, mehrfach musste Hummels in höchster Not retten, weil die Mittelfeld- und Offensivabteilung die Bälle zunehmend simpel herschenkte. Bezeichnende Szene nach gut 65 Minuten: Nach einem Fehlpass des kurz zuvor eingewechselten Thomas Müller klärte Hummels hervorragend, rastete dann aber vor Wut fast aus und gestikulierte wild in Richtung seiner Vorderleute.

Halbchancen von Gomez

Als die Zwischenstände aus dem Parallelspiel bekannt wurden - Schweden ging mit 2:0 und 3:0 in Führung - war klar, das jegliche Rechnerei und das Schielen nach Fairplaywertungen oder Losentscheiden Makulatur waren: Es half nur noch ein Tor. Joker Mario Gomez hatte noch zwei Halbchancen, auch Hummels kam kurz vor Schluss völlig frei zum Kopfball, scheiterte aber ebenso wie Kroos mit einem Flachschuss.

Auf der Gegenseite konnte Deutschland aber sogar noch froh sein, dass Südkorea seine Konter extrem dilettantisch vortrug - sonst hätte die Entscheidung über das Vorrunden-Aus des DFB-Teams auch schon früher fallen können. In der Nachspielzeit kam dann nach Videobeweis der endgültige K.o.: Ein zunächst wegen Abseits nicht anerkanntes Tor von Younggwon Kim fand zu Recht doch noch seine Geltung, weil der entscheidende Pass von Kroos gekommen war. Als Neuer dann vor lauter Verzweiflung auch noch vorne attackierte, nutzte Son die Einladung zum 2:0 für Südkorea.

"Ganz, ganz bitterer Abend"

Hummels fand als Erster Worte zum Debakel: "Ein ganz, ganz bitterer Abend für uns. Ganz, ganz, ganz bitter. Wir haben bis zum Schluss dran geglaubt, haben versucht, es zu drehen, haben aber den Ball nicht reingebracht. Wir hatten genug Gelegenheiten. Das hat uns heute das Genick gebrochen."

Video starten, abbrechen mit Escape Hummels nach WM-Aus: "Letztes überzeugendes Spiel war Herbst 2017" | Sportschau | 27.06.2018 | 03:12 Min. | Verfügbar bis 31.01.2019 | Das Erste

Der Bundestrainer erklärte: "In der Kabine herrscht natürlich eine riesige Enttäuschung. Wi rmüssen jetzt sehen, dass wir das annehmen. Wir haben es nicht geschafft, mal in Führung zu gehen, es hat einfach die Leichtigkeit gefehlt. Unsere Sicherheit hat einfach gefehlt, wir sind letztlich zu Recht in dieser Gruppe ausgeschieden. Es ist schiefgegangen und dafür muss ich auch die Verantwortung übernehmen, selbstverständlich werde ich mich jetzt auch selbst hinterfragen." Seine Zukunft ließ er eine knappe Dreiviertelstunde nach Spielende offen: "Es ist jetzt zu früh, darüber jetzt zu sprechen."

Grindel kündigt Konsequenzen an