In Russland ist Klose als Assistenztrainer dabei, mit dem Schwerpunkt auf die Offensive. Ob in Watutinki oder in den 16 Tagen des Trainingslagers in Südtirol Standardsituationen geübt wurden, wenn die Reporter nicht mehr zu sehen durften, blieb bislang offen. Niemand sagte dazu etwas, niemand wurde gefragt. Die Standardsituationen sind bis Samstag (16.06.2018) unter den Tisch gefallen.

Während der Pressekonferenz vor dem Auftaktspiel gegen Mexiko äußerte sich Joachim Löw dann ausführlich dazu. Noch am Vortag, als die Reporter schon wieder ausgeschlossen waren, seien Standardsituationen trainiert worden. "Eckbälle und Freistöße sind absolut ein Thema für uns, sie waren es auch schon im Trainingslager in Eppan. Wir haben uns auch damit beschäftigt, wie Mexiko die Standards ausführt" , sagte Löw. In den kommenden Tagen und Wochen würden die Standards noch häufiger auf dem Plan stehen, "weil zwischen den Spieler ja nicht mehr ganz so intensiv trainiert wird".

Quote sank zuletzt rapide

Bei der Europameisterschaft 2016 erzielte die deutsche Mannschaft nur sieben Tore, drei davon nach Standardsituationen. Danach sank die Quote rapide. Seit dem Ausscheiden im Halbfinale gegen Frankreich bei der EM gelangen Deutschland 65 Tore, nur acht nach Standardsituationen. In den vier Spielen des Kalenderjahres 2018 blieb Löws Elf noch ohne Tor nach einem Elfmeter, einem Freistoß oder Eckstoß.

Das soll sich möglichst schnell ändern. Löw sagte: "Standards werden ein wichtiges Thema sein, denn darüber kann man viel machen." Sogar ins WM-Finale kommen.

