Weltmeisterschaft 2014: Thomas Müller verwandelt in der zwölften Minute einen Elfmeter gegen Portugal. Deutschland startet letztlich mit einem 4:0-Sieg in das Turnier.

WM 2010: Zum Auftakt gibt es ein 4:0 gegen Australien. Das erste Tor schießt Lukas Podolski in der achten Minute.

Philipp Lahm, der sehr selten als Torschütze in Erscheinung getreten ist, braucht nur gut fünf Minuten, um den ersten Treffer der WM 2006 zu erzielen. Deutschland gewinnt letztlich 4:2 gegen Costa Rica.

"Wir sind bisher immer gut reingekommen"

Die Auftaktspiele bei Weltmeisterschaften liegen der Eliteauswahl des Deutschen Fußball-Bundes. Am Sonntag (17.06.18) startet die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw mit einer Partie gegen Mexiko. "Wir sind bisher immer gut reingekommen" , bemühte auch Innenverteidiger Jerome Boateng die Statistik, "wir sind guter Dinge."

Die Zahlen der vergangenen Länderspiele geben allerdings wenig Anlass, erneut auf einen deutlichen Sieg zu hoffen. In den sechs Testpartien seit November 2017 gelangen nur sechs Tore, zwei davon gegen Saudi-Arabien, das nun mit einem 0:5 gegen Russland in die WM startete.

Nur Werner trifft doppelt

Gegen England und Brasilien blieb die deutsche Mannschaft ohne Tor, gegen Spanien traf Thomas Müller, gegen Österreich Mesut Özil, gegen Frankreich Timo Werner und Lars Stindl, der wegen einer Verletzung in Russland fehlt.

Werner erzielte auch das 1:0 gegen Saudi-Arabien nach perfekter Vorarbeit von Marco Reus. Es war das erste Mal, dass Werner und Reus zusammen in der Startelf standen. Mit Özil, der beim letzten Test in Leverkusen wegen einer Knieprellung fehlte, spielte Reus letztmals im März 2016 zusammen.

Häufige Wechsel in den vorderen Reihen

Die taktischen Aufstellungen der erwähnten Testspiele zeigen, dass Löw stets auf unterschiedliche Aufstellungen setzte. Mit Ausnahme des Unentschiedens gegen England (3-4-3) wählte er eine 4-2-3-1-Grundformation aus. Als Stürmer starteten Werner, Mario Gomez oder Nils Petersen, der aus dem vorläufigen Kader gestrichen wurde.

Auf der linken Seite im offensiven Mittelfeld begann drei Mal Leroy Sané, der wie Petersen aus dem Trainingslager abreiste. Julian Draxler ist in den vergangenen sechs Testspielen auf allen Positionen der offensiven Dreierreihe zum Einsatz gekommen. Er kommt auf wesentlich mehr Einsatzminuten zusammen mit Werner, Özil und Thomas Müller, die in der Startelf gegen Mexiko erwartet werden.

Vorteil Draxler?

Das könnte ein Vorteil für Draxler gegenüber Reus sein, der sich jedoch gegen Saudi-Arabien in sehr guter Form präsentierte. Auch in den Trainingssequenzen in Südtirol und Watutinki, die für Reporter zugänglich waren, wirkte der Dortmunder dynamisch und zielstrebig. Bundestrainer Löw betonte in Russland und in den Wochen zuvor, dass er einen Schwerpunkt setzen wolle im Training von Abläufen, defensiv wie offensiv. Nach dem Spiel in Österreich kritisierte er heftig, dass mehrere Konter in Überzahl schlecht ausgespielt wurden.

In der ersten Halbzeit gegen die - defensiv allerdings auch überforderten - Saudis sah das Offensivspiel gut aus. Die Nationalmannschaft kam über die Außen in den Strafraum und hatte dort genügend Abnehmer für einen Pass oder eine Flanke. Auch die Seitenverlagerungen passten meistens, Werner und Reus sprinteten in die freien Räume und nahmen dort die Pässe auf. Nach der Pause kam Deutschland aber kaum noch zu klaren Torchancen, das Offensivspiel wirkte bisweilen träge, was auch an den vielen Spielerwechseln lag.

Letztes Duell mit Mexiko wie ein WM-Auftakt

Das bislang letzte Duell mit Mexiko verlief so ähnlich wie ein Auftaktspiel bei der WM. Deutschland ging im Halbfinale des Confed Cups 2017 durch Tore von Leon Goretzka in der sechsten und achten Minute in Führung, gewann letztlich mit 4:1.

