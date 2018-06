England feierte am Montagabend (18.06.2018) einen spektakulären Last-Minute-Sieg gegen Tunesien (2:1). Beide Tore für die Briten erzielte Harry Kane - jeweils im Anschluss an einen Eckball. Der zwischenzeitliche Ausgleich der Nordafrikaner resultierte aus einem Strafstoß. Drei Tore, dreimal fielen sie nach ruhenden Bällen. Ebenso beim Spiel zwischen Japan und Kolumbien (2:1). Die Partien stehen damit idealtypisch für einen Trend bei der WM 2018 - es fallen sehr viele Tore nach Standardsituationen.

Freistoß-Wert der WM in Brasilien bereits erreicht

20 von 38 Treffern, um genau zu sein, wurden in den ersten 16 Spielen auf diese Weise erzielt. Das entspricht einer Quote von fast 53 Prozent. Ein Wert, der noch höher ausgefallen wäre, wären nicht von den bereits neun Elfmetern bereits zwei Strafstöße verschossen worden. Bei den Freistößen zielten die Schützen schon viermal direkt ins gegnerische Tor. Damit ist die Marke der kompletten WM 2014 in Brasilien (drei Treffer) bereits übertroffen - obwohl das Turnier in Russland noch nicht einmal eine Woche alt ist. Die vielen Standardtore überraschen - schließlich fielen vor vier Jahren auf diese Weise nur 38 von 171 Toren - rund 22 Prozent.

Hitzlsperger: "Bedeutung der Standards wächst"

Was sind die Gründe für die Flut der Treffer nach ruhenden Bällen? Klar ist: Taktik spielt im modernen Fußball eine immer größere Rolle. Pressing, die Arbeit gegen den Ball und eine systematische defensive Staffelung machen es dem Team in Ballbesitz immer schwerer, Tore zu erzielen. Dieser Meinung ist auch Sportschau-Experte Thomas Hitzlsperger. "Die 'kleineren Nationen' üben hauptsächlich das Verteidigen, weil das leichter einzustudieren ist als das Offensivspiel. Das erschwert das Toreschießen für die vermeintlich größeren Teams. Diese werden dadurch vor Probleme gestellt, die sie lösen müssen. Daher wächst die Bedeutung der Standards ", so der frühere Nationalspieler.

Videobeweis ein wichtiger Faktor

Einen direkten Einfluss auf die Anzahl der Tore nach Standardsituationen hat auch der Videobeweis. So gab es 2014 in der gesamten Vorrunde nur sieben Elfmeter. In Russland sind es jetzt schon neun, davon drei nach nachträglicher Prüfung. Durch die neue Technik werden mehr Straf- und Freistöße geahndet, da Situationen nachträglich überprüft werden können, die früher einfach weitergelaufen wären. Dass damit die Wahrscheinlichkeit für Abschlüsse und auch Tore steigt, liegt auf der Hand.

Auch für das im ersten Spiel gegen Mexiko (0:1) doch sehr statische Offensivspiel der deutschen Nationalmannschaft sollten Standardsituationen einen wichtigen Zweck erfüllen, um Torgefahr zu generieren. Während der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen die Mittelamerikaner sprach Bundestrainer Joachim Löw bereits ausführlich über die Bedeutung der Standardsituationen. Man habe diese intensiv trainiert, so der DFB -Coach. "Eckbälle und Freistöße sind absolut ein Thema für uns, sie waren es auch schon im Trainingslager in Eppan" , so Löw: "Standards werden ein wichtiges Thema sein, denn darüber kann man viel machen."

Die DFB-Auswahl hat bei ruhenden Bällen auf alle Fälle noch Luft nach oben. In den fünf Spielen des Kalenderjahres 2018 blieb Löws Mannschaft ohne Tor nach einem Elfmeter, einem Freistoß oder Eckball.

Stand: 19.06.2018, 18:42