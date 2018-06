Nach der 0:1-Niederlage im ersten Gruppenspiel gegen Mexiko steht die deutsche Nationalmannschaft gehörig unter Druck. Denn zum ersten Mal in der WM-Geschichte könnte Deutschland schon nach der Vorrunde die Koffer packen müssen.

Szenario 1 - Deutschland verliert

Wenn Deutschland gegen Schweden verliert und Mexiko im zweiten Gruppenspiel am Samstag gegen Südkorea wenigstens einen Punkt holt, wäre Deutschland definitiv raus.

Wenn Deutschland und Mexiko verlieren, hätte die DFB-Elf drei Punkte Rückstand auf Mexiko und Südkorea. Deutschland müsste dann im letzten Spiel gegen Südkorea unbedingt gewinnen und zugleich auf Schützenhilfe der Schweden gegen Mexiko hoffen, um über die Tordifferenz gegen die dann punktgleichen Mexikaner und Südkoreaner doch noch das Achtelfinale zu erreichen.

Szenario 2 - Unentschieden

Holt Deutschland gegen Schweden einen Punkt, wäre das WM-Aus auf jeden Fall vertagt. Aber dann müsste Deutschland am letzten Spieltag auf jeden Fall gegen Südkorea gewinnen. Alles weitere hinge vom Ausgang der Partie Südkorea gegen Mexiko ab. Würde Mexiko gegen Südkorea und dann auch die dritte Partie gegen Schweden verlieren, wäre Deutschland als Gruppenzweiter - ein Sieg im letzten Spiel gegen Südkorea vorausgesetzt - weiter.

Bei einem Remis zwischen Mexiko und Südkorea und einem mexikanischen Sieg über Schweden wäre Mexiko Gruppenerster und Schweden und Deutschland punktgleich. Das Torverhältnis würde entscheiden. Bei einem Sieg Mexikos über Südkorea muss Deutschland auf eine Niederlage der Schweden gegen Mexiko sowie auf die bessere Tordifferenz gegenüber den dann punktgleichen Schweden hoffen.

Szenario 3 - Deutschland gewinnt

Siegt Deutschland gegen Schweden und gewinnt Mexiko nicht gegen Südkorea, hätte die DFB-Elf das Weiterkommen selbst in der Hand. Mit einem Sieg im abschließenden Gruppenspiel gegen Südkorea wäre das Löw-Team dann im Achtelfinale. Gewinnt neben Deutschland auch Mexiko das zweite Spiel, hängt alles vom letzten Spieltag ab. Es könnte dann sogar zu einer Pattsituation kommen, in der Deutschland, Mexiko und Schweden allesamt sechs Punkte haben. In diesem Falle würde das Torverhältnis entscheiden - bei einem eventuellen erneuten Gleichstand die weiteren, im Info-Kasten aufgeführten Kriterien.

So wird bei gleicher Punktzahl entschieden