Der Winkel war spitz, zu spitz. Mit dem Außenrist wäre der Treffer möglich gewesen. Aber der Bundestrainer wählte die Innenseite des rechten Fußes, der Ball prallte vom Pfosten des kleinen Tores zurück.

Joachim Löw ist gerne allein mit sich und dem Ball. Wenn die Spieler ihre Muskeln dehnen, ihren Kreislauf auf Betriebstemperatur bringen und die Assistenten Maß nehmen, um kleine Hütchen noch ein paar Zentimeter zu verrücken, dann spaziert der Chef ganz gerne im großen, freien Raum über den Platz. Er jongliert dann mit einem Ball oder kickt ihn an den Pfosten.

Irgendwann kommt dann ein kurzer Pfiff, mit Mühe zu vernehmen. Die Spieler bilden einen Kreis. Der Chef steht in der Mitte und spricht. Die Bilder, die aus Eppan, aus Watutinki und nun aus Sotschi nach Deutschland gesendet werden, zeigen den lässigen, den coolen, den entspannten, den souveränen Bundestrainer.

Löw bleibt demonstrativ cool

Nach dem 0:1 gegen Mexiko, dem völlig misslungenen Start in die Weltmeisterschaft, legte Löw sogar noch die Lupe auf das Bild. Bei einem Spaziergang an der Strandpromenade von Sotschi entstanden Fotos, die irritierten. Löw lehnte an einer Laterne, als stehe er für einen Werbeprospekt des Urlaubsortes am Schwarzen Meer Modell.

Diese Bilder, das weiß Löw, werden im Gedächtnis bleiben, wenn er denn Historisches schafft. Er könnte der erste Trainer sein, der mit Deutschland zum zweiten Mal hintereinander Weltmeister wird. Er könnte aber auch der erste Trainer sein, der mit Deutschland in der Vorrunde scheitert.

Hilflos stand er gegen Mexiko an der Seitenlinie. Niemand widersprach diesem Eindruck. Die Spieler sagten, dass sie früher hätten Einfluss nehmen müssen, früher miteinander sprechen, wie die Konter der Mexikaner verhindert werden können. Niemand sagte, dass der Trainer ihnen gesagt hätte, was zu tun sei, sie es aber nicht umgesetzt hätten. Auch Löw sagte nichts zu seiner Verteidigung.

Der Optimismus stirbt zuletzt

Löw blickte voraus. "Wir werden das schaffen" , sagte er. Ein Vorrundenaus werde es nicht geben. Nicht mit ihm. Alles wird besser. Das sagt Löw seit mehreren Wochen. Nach dem Spiel gegen Österreich, nach dem Spiel gegen Saudi-Arabien, nach dem Spiel gegen Mexiko sagte er das. Thomas Müller wurde in Sotschi darauf angesprochen, dass dies bislang leere Versprechen gewesen seien, und er sagte vor seiner längeren Analyse: "Da haben Sie recht."

Der Zwang, Spiele gewinnen zu müssen, ist dem Modus einer Welt- und Europameisterschaft immanent. So früh in einem Turnier stand die deutsche Nationalmannschaft aber unter Löw noch nie unter Zwang. "Das ist für uns eine absolut ungewohnte Situation" , sagte Löw in Moskau nach dem Spiel gegen Mexiko. Seitdem sagte er nichts mehr vor Mikrofonen.

Erst bei der Pressekonferenz einen Tag vor dem Spiel gegen Schweden wird er wieder reden. Muss er reden. Die Richtlinien der FIFA schreiben vor, dass der Cheftrainer Antworten gibt.

Löw und die Aura des Vollendeten

Vor vier Jahren im Stadion Maracana, eine gute Stunde nach dem Tor von Mario Götze, umgab sich Löw mit der Aura des Vollendeten. Seht her, gab er in der Pressekonferenz nach dem Finale der Weltmeisterschaft zu verstehen, ich habe es geschafft. Diese Aura legte er seitdem nicht mehr ab. Warum auch? Löw huschte durch die Qualifikationen, das Aus im Halbfinale der Europameisterschaft gegen den Gastgeber Frankreich gab keinen Anlass, den Notstand in der so aufgeregten Fußballnation Deutschland auszurufen. Das wäre bei einem frühen Ausscheiden bei der Weltmeisterschaft anders. Die Helden von Rio sind in die Jahre gekommen, der Generationswechsel muss ohnehin bald beginnen.

Fischt-Stadion Sotschi, 23. Juni 2018, Deutschland gegen Schweden: Dieses Spiel muss Joachim Löw gewinnen, um das Bild des entspannten und souveränen Bundestrainers zu pflegen, der auch fachlich den allerhöchsten Ansprüchen genügt.

