Serbien ging am Freitagabend (22.06.2018) im Stadion von Kaliningrad durch Aleksander Mitrovic (5. Minute) in Führung. Granit Xhaka (52.) glich für die Schweizer aus, Xherdan Shaqiri erzielte in der 90. Minute den vielumjubelten Siegtreffer für die Eidgenossen. Mit vier Punkten liegt die Schweiz nur aufgrund der schlechteren Tordifferenz hinter Tabellenführer Brasilien und hat den Einzug ins Achtelfinale im Abschlussspiel am Mittwoch (27.06.2018) gegen das schon ausgeschiedene Costa Rica selbst in der Hand. Serbien mit drei Punkten auf dem Konto muss wohl die Selecao schlagen, um erstmals die K.o. -Runde einer WM zu erreichen.

Blitzstart der Serben

Auf ein Unentschieden wollten beide Mannschaften nicht gehen, das wäre mit Blick auf das Weiterkommen zu riskant gewesen. Und die Serben begannen wie im Rausch. Einen ersten Kopfball von Mitrovic aus kurzer Distanz parierte der Schweizer Torhüter Yann Sommer in der fünften Minute noch zur Seite. Sekunden später köpfte Serbiens Stürmer nach Flanke von Dusan Tadic aus fünf Metern erneut aufs Tor, diesmal war der Ball drin.