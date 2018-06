Xhakas und Shaqiris umstrittene Geste

Die ehemaligen Bundesliga-Profis Xhaka und Shaqiri haben die Schweiz mit ihren Treffern gegen Serbien Richtung Achtelfinale geschossen. Am Tag danach wird aber vor allem über den Torjubel der beiden diskutiert. Beide haben kosovo-albanische Wurzeln, beide feierten ihre Tore mit der "Doppeladler"-Geste, die an Albaniens Wappentier erinnert. Für Serbien eine provozierende Aktion. Denn Serbien erkennt den Kosovo mit seiner rund 90-prozentigen albanischen Bevölkerungsmehrheit nicht als Staat an und fordert die frühere Provinz zurück.

Der Torjubel von Xhaka und Shaqiri hatte selbst bei ihrem Trainer Vladimir Petkovic für Unmut gesorgt. "Man soll den Sport und die Politik nicht vermischen. Der ganze Verband, das ganze Land vertritt schon seit Jahren die Meinung, dass wir das nicht brauchen" , kommentierte er nach dem 2:1-Sieg gegen Serbien die Aktion seiner Spieler.

Schweizer Presse mit deutlicher Kritik

Die Schweizer Presse zeigte sich ebenfalls wenig verständnisvoll. "Der Doppeladler-Jubel von Xherdan Shaqiri und Granit Xhaka ist unnötig und dumm. Dass sie mit heißem Herzen gespielt haben, beim Jubel aber den kühlen Kopf vermissen ließen, ist der ganz große Makel nach diesem wunderbar aufwühlenden Abend" , schrieb "Blick".

Der "Tagesanzeiger" nannte die Geste "unnötig" und schob es bei Xhaka auf "die überfließenden Hormone" , die "Neue Zürcher Zeitung" resümierte: "Sie (Xhaka und Shaqiri, Anm .d. Red.) befeuern damit eine Diskussion, die man für beendet oder zumindest für abgemildert hielt. Sie haben so feine Füße wie kaum jemand sonst in dieser Auswahl. Aber ihre politische Sensibilität und ihr gesellschaftliches Bewusstsein sind unterentwickelt."