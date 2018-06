Der aufgerückte Innenverteidiger Granqvist wurde nach 15 Minuten so gerade eben noch am Einschuss gehindert, sechs Minuten später hätte der Ex-Hamburger Marcus Berg für das 1:0 sorgen müssen. Freistehend schoss der Angreifer, der sein Geld mittlerweile bei Al Ahly in den Arabischen Emiraten verdient, allerdings aus sechs Metern Keeper Hyeonuh Jo an. Vier Minuten später Ähnliches, als Bergs Abschluss aus acht Metern so gerade noch von Jooho Park geblockt werden konnte.

Schweden wenig effektiv

Schon vor dem WM-Turnier hatten die Schweden nicht gerade mit Effektivität im Angriff geglänzt, ein Nachfolger Zlatan Ibrahimovics ist halt nicht in Sicht. Auch Verteidiger Victor Claesson versagten die Nerven, als er quasi mit dem Halbzeitpfiff freistehend einen Kopfball aus sechs Metern nicht im Tor des Gegners unterbrachte.

Dafür aber stimmt es hinten bei den Skandinaviern, das musste ja bereits Italien im Play-Off-Aus (0:1, 0:0) leidvoll erfahren. Für Südkorea mit dem ehemaligen Heung-Min Son als Speerspitze bedeutete das: Vorne geht nichts. Keine einzige Gelegenheit erspielten sich die Asiaten in Abschnitt eins.

Granqvist übernimmt Verantwortung

Das änderte sich auch in der zweiten Hälfte nicht. Emil Forsberg (49.) und Ola Toivonen (56.) vergaben schlampig gute Einschussmöglichkeiten. Wenn die Stürmer nicht treffen, muss es eben ein Abwehrspieler tun. Dachte sich wohl Kapitän Granqvist, als es in der 65. Minute Elfmeter für Schweden gab. Minwoo Kim hatte im 16er den Fuß von Claesson getroffen - Schiedsrichter Joel Aguilar aus El Salvador vergewisserte sich per Videobeweis und Schwedens Abwehrchef vollendete cool zum längst fälligen 1:0.

Das reichte bereits zum Sieg und drei Punkten, denn die Asiaten blieben in den verbleibenden Minuten harmlos. Für Schweden geht es nun am Samstag (23.06.18) ins ganz große Duell mit Deutschland. Kann gegen den Weltmeister auch gepunktet werden, ist das Weiterkommen greifbar nahe. Südkorea wird sich dann mit Mexiko auseinanderzusetzen haben.