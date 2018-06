Eine starke Viertelstunde reichte Russland in St. Petersburg zum Sieg. Nach einer langweiligen ersten Halbzeit bewiesen die Hausherren nach der Pause einmal mehr ihre Effizienz - aus drei Torraumszenen entstanden drei Treffer. Ein Eigentor von Ahmed Fathi (47.) machte den Anfang, danach legten Denis Cheryshev (59.) und Artem Dzyuba (62.) nach. Der Anschlusstreffer von Mo Salah per Foulelfmeter war nur Ergebniskorrektur (73.).

Dank der beiden hohen Siege gegen Saudi-Arabien und nun Ägypten ist Russland nur noch theoretisch von einem der beiden ersten Plätze in der Gruppe A zu verdrängen. Holt Uruguay am Mittwoch einen Punkt gegen Saudi-Arabien, steht der Veranstalter in der K.o.-Runde, Ägypten wäre dann schon vor dem letzten Spieltag der Gruppe ausgeschieden.

Wenige Chancen vor der Pause

In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit waren beide Teams um eine defensive Grundordnung und schnelles Umschalten bemüht, der Spielfluss litt darunter aber beträchtlich. Gelegenheiten entstanden eigentlich nur nach Fehlern des Gegners. Bei Russland sprangen dabei lediglich ein paar Flanken (meist ungefährlich) und zwei Distanzschüsse (ein wenig gefährlicher) heraus.