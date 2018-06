Man könnte fast Mitleid mit seinen Gegenspielern haben. Jeder Zusammenprall mit Lukaku scheint schmerzhaft zu sein. Jedes Duell auf dem Platz zwischen dem belgischen Angreifer und seinen Kontrahenten hinterlässt Spuren. 1,91 Meter, 94 Kilogramm, gepaart mit hoher Geschwindigkeit sind eine Mischung, die nur schwer aufzuhalten ist.

Der 25-Jährige ist ein Ereignis auf dem Fußballplatz. Seine jüngsten zwei Treffer gegen Panama sollen aber nur der Anfang bei der WM in Russland sein. Es waren Lukakus Treffer 37 und 38 im 70. Länderspiel. In den 19 Spielen unter Trainer Roberto Martinez traf er nun 19-mal. Am Samstag gegen Tunesien (Das Erste, 14 Uhr) sollen weitere Tore folgen - zu Belgiens und zu Lukakus persönlichem Erfolg.

Lukakus Spielweise verkörpert die Auferstehung des traditionellen, äußerst robusten Stoßstürmers, wie es einst Horst Hrubesch oder auch Eric Cantona waren. Auch sie waren bullige Spieler, die ihren Körper einzusetzen wussten. Auch sie waren überaus torgefährlich und effektiv.

Schnell, kopfballstark, technisch versiert

Nach neueren taktischen Varianten wie der "falschen Neun" und ähnlichen Versuchen vieler Trainer, die Angriffslast auf mehrere Schultern zu verteilen und keinen eindeutigen Fixpunkt im Sturmzentrum zu verankern, bietet Lukaku mit seinem Spiel wieder eine neuartige, aber eigentlich lange bekannte Alternative auf.

Belgiens Lukaku (r.) setzt sich durch.

So wie sich der Fußball insgesamt weiterentwickelt hat, so zeigt auch Lukaku als Nachfahre der schon lange in Rente befindlichen Spezies "Kopfballungeheuer" Fortschritte bei der Interpretation seiner Angreiferrolle. Trotz seiner großen körperlichen Kraft ist der Belgier schnell, kopfballstark und technisch versiert. Und er vereint damit elementare Stärken, die seine Vorgänger in dieser gebündelten Form nicht präsentieren konnten. Lukaku agiert auf dem Rasen wie eine Urgewalt, die mitleidlos versucht, den Gegner zu besiegen.

Mit dieser Kombination seiner Fähigkeiten hat er es zu einem europäischen Topstürmer gebracht, der im belgischen Nationalteam, aber auch bei Manchester United unumstritten ist. 90 Millionen Euro beträgt sein Marktwert heute. Der Junge aus Antwerpen wuchs in äußerst einfachen Verhältnissen auf: "Sogar die Milch war alle. Wir waren nicht nur arm, wir waren absolut pleite" , sagte er einst über seine Kindheit. Er wollte " der beste Fußballer der belgischen Geschichte sein. Das war mein Ziel. Nicht gut. Nicht großartig. Der Beste ", so Lukaku im Rückblick. Er wollte seiner Familie aus der Armut heraus helfen. Das hatte er sich bereits im Alter von sechs Jahren vorgenommen. Er scheint auf einem guten Weg zu sein.

Geheimfavorit Belgien - für mehr braucht es Lukakus Treffer

Ob er aber tatsächlich künftig als der beste Spieler Belgiens angesehen wird, darüber dürften im Wesentlichen auch seine Auftritte bei diesem Weltturnier entscheiden. Schließlich werden die Belgier wieder als Geheimfavoriten gehandelt. Und Lukakau könnte mit seinen Toren dafür sorgen, dass sie diesen Einschätzungen gerecht werden. An der Kraft und den Fähigkeiten fehlt es ihm dafür jedenfalls nicht.

Stand: 23.06.2018, 08:30