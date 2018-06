Für den Ausgleich brauchte es aber etwas Robustheit. Costa räumte erst Pepe mit dem Ellbogen ab, bevor er zwei weitere Verteidiger austanzte und zum 1:1 traf (24.). Es war die stärkste Phase der Spanier im ersten Durchgang: Isco knallte einen Distanzschuss an die Unterkante der Latte (26.), Iniestas Versuch kullerte in der 35. Minute nur knapp am Pfosten vorbei. Dass es trotzdem mit 2:1 für Portugal in die Kabine ging, lag an einem dicken Patzer von Spaniens Keeper David de Gea.

Ronaldo hatte einen der wenigen Konter der Portugiesen mit einem zentralen Distanzschuss abgeschlossen, den der Manchester-United-Keeper durchrutschen ließ (44.).

Spanien dreht auf, Ronaldo hat das letzte Wort

Doch die Spanier ließen sich auch von diesem erneuten Rückstand nicht aus dem Rhythmus bringen. Per Doppelschlag drehte das Team des neuen Trainers Fernando Hierro die Begegnung nach der Pause. Erst verwertete erneut Costa in der 55. Minute eine einstudierte Freistoßvariante, dann gelang Nacho nur drei Minuten später ein Traumtor. Aus rund 20 Metern nahm der Außenverteidiger einen Abpraller direkt, der Ball rauschte an den Innenpfosten und von dort ins Gehäuse der Portugiesen.

Plötzlich stand es 3:2 für Spanien, aber Ronaldo hatte noch einmal eine Antwort parat. Mit einem direkten Freistoß in der 88. Minute erzielte er seinen dritten Treffer und sorgte für das Ende eines spektakulären Spitzenspiels. "Wir haben nicht aufgegeben. Auch nicht, als wir zurückgelegen haben" , lobte Ronaldo sein Team: "Ich glaube, diese WM wird richtig gut für uns."

Mit dem Remis wahren beide Favoriten der Gruppe B ihre Chancen aufs Achtelfinale. Der späte Ausgleich verhindert allerdings, dass Spanien die Turbulenzen rund um die kurzfristige Entlassung von Trainer Julen Lopetegui hinter sich lassen kann.

Portugal trifft am zweiten Spieltag der Gruppe B am Mittwoch (20.06.2018 / 14 Uhr) in Moskau auf Marokko, Spanien muss in Kazan am selben Tag ab 20 Uhr gegen den Iran ran.