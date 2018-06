Cristiano Ronaldo bleibt die Lebensversicherung von Europameister Portugal. Beim Erfolg über Marokko besorgte der Superstar von Real Madrid bereits nach vier Minuten den einzigen Treffer des Tages. CR7 hat damit nach dem Dreierpack beim 3:3 gegen Spanien alle bisherigen Tore der Portugiesen bei der WM in Russland erzielt.

"Vom besten Fußballer der Welt bestraft"

Mit dem Erfolg hat Portugal nun vier Punkte und damit gute Chancen aufs Achtelfinale. Marokko muss nach der zweiten knappen Niederlage in ebenso vielen Spielen alle Hoffnungen auf die K.o.-Runde begraben.

Trotz des Erfolgs wirkte der portugiesische Trainer Fernando Santos nicht zufrieden: "Ich weiß nicht genau, was da passiert ist. Wir haben das Spiel aus der Hand gegeben und viele Bälle einfach hergeschenkt." Ähnlich sah es der marokkanische Angreifer Aziz Bouhaddouz vom FC St. Pauli: "Man wird bestraft vom besten Fußballer der Welt. Aber der Sieg der Portugiesen war nicht verdient."

Parallele zum Spanien-Spiel: Wieder trifft Ronaldo früh

Stolze Pose: Cristiano Ronaldo nach dem 1:0 gegen Marokko

Wie gegen Spanien begannen die eigentlich als Defensivteam bekannten Portugiesen extrem offensiv. Wie gegen Spanien zahlte sich das bereits nach vier Minuten aus. Und wie gegen Spanien war es natürlich Ronaldo, der den Europameister in Führung brachte. Bei einer Ecke reichte dem Superstar im Positionskampf ein einfacher Wackler, um seinen Gegenspieler auszutanzen. Als der Ball dann in Richtung Fünfmeterraum segelte, stand Ronaldo frei - 1:0.

Mit der Führung im Rücken zogen sich die Portugiesen zurück, hofften auf Konter und einen weiteren Geniestreich von CR7. In der 39. Minute steckte der Stürmer gefühlvoll auf Goncalo Guedes durch, doch der scheiterte an Keeper Monir El Kajoui, der stoisch stehen blieb und parierte.

Marokkos Standards sind gefährlich

Marokko auf der Gegenseite musste das Spiel in die Hand nehmen und machte das durchaus ansehnlich. Phasenweise zeigten die Nordafrikaner, warum sie im Vorfeld als Überraschungskandidat gehandelt wurden. Ballsicher kamen sie vor allem auf den Außen mehrfach in aussichtsreiche Positionen, wirklich gefährliche Abschlüsse gab es aus dem Spiel aber kaum. So waren es - wie so oft bisher bei dieser WM - die Standards, die für Aufregung sorgten.