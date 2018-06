Das Spiel der Dänen kam nicht auf Touren, weil Christian Ramos und Yoshimar Yotun deren Schlüsselspieler und Superstar Christian Eriksen von Tottenham Hotspur in Manndeckung neutralisierten. Bezeichnend für die Harmlosigkeit der Skandinavier: Nach 20 Minuten hatten die Peruaner sechsmal aufs gegnerische Tor geschossen, die Dänen gar nicht.

Cueva verschießt Elfmeter

Dänemark fand erst nach einer halben Stunde besser ins Spiel, die größte Chance vor der Pause hatten jedoch die Peruaner: Cueva (45.+1) jagte einen Elfmeter weit übers Tor. Er war zuvor selbst von Poulsen gefoult worden, den Strafstoß hatte Schiedsrichter Bakary Papa Gassama aus Gambia aber erst nach Videobeweis gegeben.

Schmeichel hält Führung fest

Im zweiten Durchgang hatten die Dänen den besseren Start. Den Peruanern spukte sichtlich noch der vergebene Strafstoß durch die Köpfe, als Poulsen nach knapp einer Stunde den ersten gut gespielten Konter der Dänen zur Führung nutzte. Quasi im Gegenzug hielt Schmeichel das 1:0 fest dank einer Glanzparade gegen Edison Flores.

Sturmlauf mit Guerrero

In der 63. Minute kam dann Guerrero. Angeführt vom "Krieger" starteten die Peruaner einen wahren Sturmlauf auf das dänische Tor. Doch was sie auch versuchten, der Ball wollte trotz einer Flut von Riesenchancen einfach nicht über die Linie. Scheiterten sie nicht an sich selbst, dann wie etwa Farfán (84.) an Dänen-Keeper Schmeichel. Am Ende waren die Südamerikaner zu Recht zu Tode betrübt.

Die Peruaner bestreiten ihr zweites Gruppenspiel gegen Frankreich in Jekatarinenburg am Donnerstag (21.06.2018) um 20 Uhr. Bereits vier Stunden früher spielt Dänemark in Samara gegen Australien.

Stand: 16.06.2018, 20:18