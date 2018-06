Vorschau Peru - Dänemark | Gruppe C | 1. Spieltag

Es war eine der großen Sensationen im Weltfußball: Das wegen des Krieges im damaligen Jugoslawien nachgerückte dänische Team wurde 1992 durch ein 2:0 im Endspiel gegen Deutschland Europameister. Die Skandinavier zeichnete dabei vor allem eine gewisse Lockerheit aus - Besuche in Hamburger-Buden und ein Feierabend-Bier eingeschlossen.

Vestergaard: "Ab und zu ein Bierchen"