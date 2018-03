15 sichere Feldspieler-Kandidaten

Der Bundestrainer begrüßte am Treffpunkt in Düsseldorf 26 Spieler und auch den noch verletzten Torhüter Manuel Neuer, der aber lediglich für Marketingaktionen angereist war.

Von den 20 Feldspielern im Kader dürfen nach Einschätzung von sportschau.de 14 sicher sein, dass sie in Russland dabeisein werden: Jerome Boateng, Mats Hummels, Jonas Hector, Joshua Kimmich, Emre Can, Julian Draxler, Ilkay Gündoğan, Sami Khedira, Leon Goretzka, Toni Kroos, Thomas Müller, Mesut Özil, Leroy Sané und Timo Werner. Dazu kommt Marco Reus, der in den ersten Wochen nach seiner langen Verletzungpause bei Borussia Dortmund viel spielte und daher noch nicht wieder nominiert wurde.

In der Pressemitteilung, die der Deutsche Fußball-Bund (DFB) zur Berufung des aktuellen Kaders herausgab, äußerte sich Löw explizit zu Reus. Er verschwieg hingegen die Namen von anderen möglichen Kandidaten wie Mario Götze, Shkodran Mustafi und Philipp Max, nach dessen starken Leistungen beim FC Augsburg manche mit einer Nominierung gerechnet hätten. Für diese Gruppe, zu der auch Benedikt Höwedes und André Schürrle gehören, bleibt eine geringe Chance, dass ihr Name am 15. Mai im Fußballmuseum in Dortmund genannt wird.

Chancen abhängig von Positionen

Wahrscheinlich ist, dass die verbliebenen fünf Plätze für Feldspieler an die Kandidaten aus diesem Kreis vergeben werden: Matthias Ginter, Antonio Rüdiger, Niklas Süle, Marvin Plattenhardt, Julian Brandt, Mario Gomez, Sandro Wagner, Lars Stindl und Sebastian Rudy.

Für diese Spieler gilt es in den Partien gegen Spanien und Brasilien besonders. Wenn es darum geht, schon vorher ihre Chancen abzuschätzen, geht es auch um ihre Positionen.

Dreierkette erprobt und bewährt

Im Gegensatz zur WM in Brasilien, als Löw durchgängig mit einer Viererkette spielen ließ (die bis zu Mustafis Verletzung im Achtelfinale gegen Algerien aus vier Innenverteidigern gebildet wurde), ist die Dreier-/Fünferkette inzwischen eine bewährte und erprobte Option. Es ist also davon auszugehen, dass mindestens fünf Innenverteidiger im Kader stehen werden.

Kann sich Gladbachs Ginter Ginter empfehlen?

Das hieße: Ginter, Rüdiger und Süle haben beste Chancen, außer Boateng und Hummels dabei zu sein, falls sie gegen Spanien und/oder Brasilien überzeugen oder zumindest nicht deutlich abfallen. Kimmich könnte auch zentral verteidigen, ihn sieht Löw aber eher auf der rechten Seite, egal in welcher Abwehrformation.

Auf der linken Abwehrseite dürfte der Bundestrainer eine Alternative zu Hector mitnehmen. Da der Berliner Marvin Plattenhardt trotz einer mäßigen Saison bei Hertha BSC aktuell im Kader steht und Löw ihn vom Confed Cup kennt, sind auch seine Chancen sehr gut.

Gomez und/oder Wagner?

Damit blieb nur noch ein Platz frei, der vermutlich für einen zentralen Stürmer reserviert sein dürfte. Es stellt sich also die Frage: Gomez oder Wagner? Gomez dürfte bei Löw aufgrund der Vergangenheit einen Bonus haben, insofern wird Wagner im Fokus stehen, falls er gegen Spanien und/oder Brasilien zum Einsatz kommen wird.

Lars Stindl ist ein Spieler, der die Qualitäten eines Abschlusstürmers und einer "falschen Neun" vereint. Das bewies er auch beim Confed Cup. Allerdings spielt er eine schwächere Saison und dürfte kaum für einen Startplatz bei der Weltmeisterschaft infrage kommen. Auch für ihn kommt es daher extrem auf die beiden Testspielen im März an.

Für Sebastian Rudy und Julian Brandt gilt, dass die Konkurrenz auf ihren Positionen übermächtig zu sein scheint. Sie müssen ihre Empfehlung für den Fall abgeben, dass sich andere Spieler noch verletzen oder drastisch an Form verlieren.

