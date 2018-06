Lozanos großer Auftritt war die 35. Minute im ersten Gruppenspiel gegen Deutschland. Der Außenstürmer mit der Nummer 22 war eigentlich mit nach hinten geeilt, um einen Angriff zu stoppen und deckte Deutschlands Außenverteidiger Joshua Kimmich kurz vor dem eigenen Strafraum.

Als seine Teamkollegen jedoch den Ball eroberten, schaltete Lozano blitzschnell um - deutlich schneller als Kimmich jedenfalls. Der Mexikaner spurtete auf seiner linken Angriffsseite nach vorne, ließ Kimmich stehen, nahm Mesut Özil etwa 15 Meter ab, bekam den Ball von Javier "Chicharito" Hernandez und umkurvte den ziemlich passiven Özil im deutschen Strafraum. Ohne den Blick nochmal zu heben zog er trocken ab - ins kurze Eck, vorbei an Manuel Neuer und zum Sieg für "El Tri".

Viele Qualitäten - viele Scorerpunkte

Lozano zeigte in dieser Szene seine gesamten Qualitäten. Seinen Fleiß in der Arbeit nach hinten, seine Gier nach dem Tor, seine enorme Schnelligkeit, seine Dribbelstärke, seine Übersicht und seinen starken Abschluss. Mit 22 Jahren bringt er bereits ein beachtliches Gesamtpaket mit, das er offenbar auch im höchsten internationalen Vergleich auf den Rasen bringen kann.

Video starten, abbrechen mit Escape Lozanos Treffer mit Originalkommentar aus dem mexikanischen Radio | Sportschau | 17.06.2018 | 01:03 Min. | Verfügbar bis 31.01.2019 | Das Erste

Ein Blick auf die Zahlen hatte schon vor dem Turnier angedeutet, dass der junge Mexikaner für jeden Gegner zur Gefahr werden kann. In seiner ersten Saison nach seinem Wechsel aus der heimischen Liga von CF Pachuca zu PSV Eindhoven war er einer der Leistungsträger und steuerte zum Meistertitel in 29 Spielen 17 Treffer und elf Vorlagen bei - als Außenspieler. Nun sind solche Werte in der niederländischen Liga, die sicher nicht zu den stärksten Europas gehört, nicht unbedingt ein sicheres Zeichen dafür, dass der jeweilige Spieler sie auch bei einer Weltmeisterschaft umsetzen kann. Lozano kann das offenbar.

Raiolas nächster Coup?

Dass er gegen Deutschland getroffen hat, dürfte es für seinen Verein noch schwerer machen, ihn zu halten - zumal ja auch gegen Südkorea und Schweden weitere starke Leistungen von ihm nicht ausgeschlossen sind. Lozano hatte sich bewusst erst einmal zu einem kleineren Schritt über den großen Teich entschieden, um in Ruhe Fuß zu fassen und dazuzulernen. Beides ist ihm gelungen.

Dementsprechend ist es kaum verwunderlich, dass der FC Barcelona und diverse Premier-League-Klubs dem Vernehmen nach Interesse an den Diensten des 1,75 m großen Flügelflitzers angemeldet haben. Führt man sich dann noch einmal vor Augen, von wem Lozano beraten wird, erscheint ein Verbleib in Eindhoven trotz Vertrags bis 2023 beinahe ausgeschlossen: Sein Agent Mino Raiola hat unter anderem Paul Pogba, Romelu Lukaku oder Henrich Mchitarjan unter Vertrag - allesamt haben sie in der Vergangenheit die ein oder andere Million gekostet.

"Chucky" auf die Bank?

Bei Lozano waren es bei dessen jüngstem Wechsel nur acht Millionen Euro. Ein Schnäppchen, denn die Summe, die man voraussichtlich hinblättern muss, um den "Deutschland-Schreck" zu bekommen, dürfte deutlich höher sein. Lozano selbst, dessen Titel als "Schreck" durchaus zu dem Spitznamen "Chucky" passt, den ihm frühere Mitspieler wegen seiner Streiche in Anlehhnung an die "Mörderpuppe" gegeben hatten, war nach seinem Tor gegen die DFB-Elf ziemlich aus dem Häuschen: "Wir haben das Spiel unseres Lebens gemacht."

Unter anderem weil Lozano auch in der Liga zweimal etwas zu sehr aus dem Häuschen war und die Rote Karte sah - was ihm auch in 140 Spielen für Pachuca vier Mal passierte - bemüht sich sein Nationaltrainer darum, seinen hochtalentierten Schützling auf dem Boden zu halten. Nur zehn seiner 29 Länderspiele absolvierte er über die volle Distanz. Gegen Südkorea könnte es sogar sein, dass er von der Bank kommt, wie mexikanische Medien spekulieren.

Von den Fähigkeiten Lozanos ist Trainer Juan Carlos Osorio jedoch vollends überzeugt: "Er hat das Potenzial, ein herausragender Spieler zu werden." In einer eher älteren Mannschaft, in der viele Leistungsträger möglicherweise ihre letzte Weltmeisterschaft spielen, ist Lozano, der gegen Deutschland der jüngste Akteur in der Startelf war, so etwas wie die Versicherung auf eine rosige Zukunft.

Stand: 23.06.2018, 08:30