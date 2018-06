Durch das 1:0 vermied es der Iran, in den Spielen gegen die beiden Mitfavoriten Portugal und Spanien unter Zugzwang zu stehen. Für Marokko stehen die Chancen auf das Weiterkommen nun denkbar schlecht.

Marokkos Trainer: "Das Schlechteste, was passieren konnte"

"Schon ein Unentschieden wäre enttäuschend gewesen, aber das ist das Schlechteste, was passieren konnte", sagte Marokkos Trainer Hervé Renard. "Wir haben uns selbst gekreuzigt."

Carlos Queiroz, Trainer des Iran, sprach von einem "schönen Spiel", dass er gesehen habe. "Unsere Strategie war es von der ersten Minute an, einen mentalen Zusammenbruch der marokkanischen Spieler und Panik in der Abwehr zu verursachen", sagte er.

Marokko beginnt stark, Iran mit der Großchance

Danach sah es zunächst nicht aus. Marokko suchte gleich zu Beginn die Offensive und hatte in der temporeichen Anfangsphase einige gute Chancen. Die beste vergab Medhi Benatia, der nach einem Gewühl im Strafraum freie Schussbahn hatte, aber zu unplatziert schoss. Auch der frühere Schalker Younes Belhanda scheiterte zwei Mal.

Marokkos Younes Belhanda (l.) gegen den Iraner Alireza Jahanbakhsh

Der Iran überstand diese Phase ohne Gegentor, wurde seinerseits aber nur in der 43. Minute einmal richtig torgefährlich, als Sardar Azmoun frei vor dem marokkanischen Tor auftauchte - doch Monir El Kajoui parierte dessen Versuch genauso wie den Nachschuss von Alizera Jahanbakhsh glänzend.

Iran trifft in der Nachspielzeit

In der zweiten Hälfte sank das Niveau des Spiels rapide. Beide Mannschaften kamen lange Zeit kaum zu Torraumszenen. Die Partie wurde etwas rauer, Marokkos Nouredinne Amrabat erlitt in einem Zweikampf eine Kopfverletzung und musste in der 76. Minute benommen ausgewechselt werden. Erst in 80. Minute wurde das Spiel sportlich wieder interessant, Hakim Ziyachs Schuss von der Strafraumgrenze klärte Irans Torwart Ali Beiranvand jedoch.

In der fünften Minute der Nachspielzeit fiel dann die Entscheidung: Völlig unbedrängt köpfte Aziz Bouhaddouz vom FC St. Pauli den Ball nach einem Freistoß von der linken iranischen Angriffseite ins eigene Tor.