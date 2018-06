Durch das Eigentor von Oghenekaro Etebo und das Elfmetertor von Luka Modric gewann Kroatien mit 2:0 (1:0) und befindet sich angesichts des Unentschiedens zwischen Argentinien und Island nun an der Tabellenspitze der Gruppe D. Nigeria ist dagegen deren Schlusslicht.

Eigentor bringt Kroatien in die Spur

Oghenekaro Etebo (Nummer 8/Nigeria) unterläuft ein Eigentor nach dem Kopfball von Mario Mandzukic (Kroatien)

In einer über weite Strecken schwachen Partie hatten beide Mannschaften fast nichts zu bieten - erst in der 32. Minute wurden die Zuschauer durch ein Eigentor Nigerias geweckt. Nach einer Ecke von rechts köpfte Mario Mandzukic den Ball Richtung Tor - Etebo gab der Kugel unfreiwillig mit der Ferse die entscheidende Richtungsänderung ins eigene Tor.

Auch in der zweiten Hälfte gewann das Spiel kaum an Fahrt. William Ekong nahm dann bei einer Ecke aber Mario Mandzukic derart in den Schwitzkasten, dass Schiedsrichter Sandro Ricci aus Brasilien gar nicht anders konnte, als einen Strafstoß für Kroatien zu verhängen. Und den verwandelte Luka Modric in der 71. Minute sicher unten links. Das völlig harmlose Nigera fand darauf keine Antwort mehr.