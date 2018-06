Carlos Sanchez sah am Dienstag (19.06.2018) in der Mordwinien-Arena von Saransk früh Rot wegen Handspiels (3. Minute), Dortmunds Shinji Kagawa verwandelte den fälligen Elfmeter (5.). Für den Ausgleich sorgte Juan Quintero durch einen direkt verwandelten, umstrittenen Freistoß (39.). Auch der dritte Treffer fiel nach einer Standardsituation: Yuya Osako, noch 1. FC Köln, bald Werder Bremen, verwertete einen Eckball per Kopf (78.).

Das Spiel liegt damit völlig im bisherigen WM-Trend: Mehr als die Hälfte aller Treffer wurden nach Standards erzielt. Kolumbiens argentinischer Trainer Jose Pekerman ärgerte sich im ZDF über die Ereignisse in der Anfangsphase. "Das war fatal und hat uns das Leben schwer gemacht. Japan hat die Situation gut ausgenutzt." Sein Gegenüber, Japans Trainer Akira Nishino, zeigte sich zufrieden: "Wir waren von Beginn an sehr aggressiv und hatten den Vorteil, schnell in Überzahl spielen zu können. In der zweiten Hälfte haben wir unseren zahlenmäßigen Vorteil besser ausgespielt."

Japan mit viel Bundesligaerfahrung

Kolumbiens Jose Izquierdo (r.) gegen Hiroki Sakai

Die Japaner hatten auf viel Bundesligaerfahrung gesetzt, sechs Spieler aus der Startelf stehen oder standen in Deutschland unter Vertrag. Bekannte Namen sorgten dann auch für die frühe Führung: Osako setzte sich robust durch, scheiterte aber an Torwart David Ospina. Beim Nachschuss traf Kagawa den ausgestreckten Arm von Carlos Sanchez - der zweitschnellste Platzverweis der WM-Geschichte und der erste überhaut für Kolumbien war die zwangsläufige Folge. Beim anschließenden Elfmeter guckte Kagawa Torwart David Ospina aus, schob den Ball rechts ein. Der Dortmunder erzielte damit das früheste WM-Tor Japans aller Zeiten.

Kolumbien erholte sich gut von dem denkbar schlechten Start, die erste Hälfte verlief ausgeglichen - wobei Japan ein kleines Chancen-Plus hatte. Beim Ausgleich half Schiedsrichter Damir Skomina mit. Der Slowene sprach Kolumbien einen unberechtigten Freistoß am Strafraum zu. Quintero schoss aus halbrechter Position geschickt unter der Mauer her, Torwart Eiji Kawashima stoppte den Ball erst knapp hinter der Torlinie.

James Rodriguez eingewechselt

Nach der Pause übernahm Japan immer mehr die Kontrolle, tat sich gegen die tief verteidigenden Kolumbianer aber schwer. Die wenigen Abschlüsse waren zunächst harmlos: Osako (54.) und Takashi Inui (57.) scheiterten an Ospina, Maya Yoshida köpfte nach einem Eckball vorbei (59.). Nach knapp einer Stunde brachte Kolumbiens Trainer Pekerman seinen Starspieler James Rodriguez, der zuletzt muskuläre Probleme hatte. Der Profi des FC Bayern sollte seinen sichtlich entkräfteten Teamkollegen dabei helfen, den Punkt zu verteidigen.