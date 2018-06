Noch ein Test gegen Saudi-Arabien vor dem Turnier

Deutschland trifft bei der WM in Gruppe F auf Mexiko, Schweden und Südkorea. Zuvor steht gegen Saudi-Arabien am 8. Juni noch ein Testspiel in Leverkusen auf dem Programm. "Der Fokus ist auf Mexiko gerichtet und bis dahin werden wir in einem sehr, sehr guten Zustand sein. Wir werden noch einen großen Schritt nach vorn machen" , sagte Löw. Zuletzt hatte die deutsche Mannschaft beim 1:2 gegen Österreich eine eher enttäuschende Leistung gezeigt.

Nachnominierungen nur bei nachgewiesenen Verletzungen

Nur diese 23 Spieler dürfen für Deutschland bei der WM in Russland mitspielen. Eine Nachnominierung ist nur bei einer nachgewiesenen, von der FIFA überprüften Verletzung eines Spielers möglich. Dieser Spieler muss nicht zuvor in dem vorläufigen Kader gestanden haben. Kommt es zu einem solchen Fall, muss der neue Spieler die Rückennummer seines Vorgängers übernehmen.

Eine solche Nachnominierung ist nur bis 24 Stunden vor dem ersten Spiel der Mannschaft möglich, danach muss diese mit dem mitgereisten Kader auskommen. 2014 verletzte sich Marco Reus in einem Testspiel gegen Armenien - fünf Tage nachdem der 23-köpfige Kader an die FIFA übermittelt worden war. Für ihn reiste der aus dem vorläufigen Kader gestrichene Shkodran Mustafi nach.

Das Aufgebot von Deutschland

Tor

Manuel Neuer (Bayern München), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Paris Saint-Germain)

Abwehr

Jérôme Boateng, Mats Hummels, Joshua Kimmich, Niklas Süle (alle Bayern München), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Jonas Hector (1. FC Köln), Antonio Rüdiger (FC Chelsea), Marvin Plattenhardt (Hertha BSC)

Mittelfeld

Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Julian Draxler (Paris Saint-Germain), Leon Goretzka (FC Schalke 04), Ilkay Gündogan (Manchester City), Sami Khedira (Juventus Turin), Toni Kroos (Real Madrid), Thomas Müller, Sebastian Rudy (beide Bayern München), Mesut Özil (FC Arsenal), Marco Reus (Borussia Dortmund)

Angriff

Mario Gomez (VfB Stuttgart), Timo Werner (RB Leipzig)