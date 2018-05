Am Montag (14.05.2018) musste der Bundestrainer bei der FIFA eine Liste mit maximal 35 Spielern einreichen, heute nun stellt der den vorläufigen Kader öffentlich vor. sportschau.de ist ab 12.30 Uhr im Livestream mit dabei.

Bekanntgabe im Fußballmuseum

Vor der vorläufigen Kaderbekanntgabe hat das Deutsche Fußballmuseum die Fassade mit 26 Panini-Stickern versehen.

Bekanntgeben wird der Bundestrainer den Kader im Fußballmuseum in Dortmund. 26 große Schattenbilder sind an die Glasfassade des Museums montiert worden - sie sollen mit den WM-Fahrern überklebt werden.

Mit der Nominierung von 26 Spielern - darunter vier Torhüter - würde sich Löw alle Optionen offen halten. "Wir müssen positionsbezogen entscheiden und die Positionen doppelt besetzen. Und auch mein Bauchgefühl, meine Intuition spielt bei der Nominierung eine wichtige Rolle" , sagt Löw.

Nach Informationen der Bild-Zeitung von Dienstag verzichtet der Bundestrainer etwas überraschend auf Stürmer Sandro Wagner. Stattdessen setzt Löw wohl auf Wagners Konkurrent Mario Gomez. Gomez kam für den VfB Stuttgart in der zweiten Halbserie wie Wagner auf acht Treffer.

Wer auf jeden Fall fehlt

Bundestrainer Joachim Löw bei der Pressekonferenz nach dem Freundschaftsspiel zwischen Deutschland und Brasilien

Lars Stindl von Borussia Mönchengladbach und Serge Gnabry von 1899 Hoffenheim hätten mindestens große Chancen auf eine WM-Teilnahme gehabt. Beide stehen verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Gnabry erlitt einen Muskelbündelriss im Adduktorenbereich, Stindl einen Syndesmosebandriss. Emre Can ist seit Wochen wegen einer Rückenverletzung beim FC Liverpool nicht spielfähig.

Wessen Teilnahme durch Verletzungen unsicher ist

Die große Frage bleibt die nach dem Torwart: Kann Manuel Neuer mit zur WM? Und wenn ja - ist es sinnvoll, einen Torwart mitzunehmen, der seit September 2017 nicht mehr gespielt hat? Der 32-jährige Neuer hat nach einem erneuten Mittelfußbruch kein Spiel bestritten.

Jérôme Boateng zeigte sich dagegen bei Bayern Münchens Meisterfeier nach seiner Muskelverletzung im Oberschenkel, die er im Hinspiel des Champions-League-Halbfinales gegen Real Madrid erlitten hatte, zuversichtlich. "Der Bundestrainer weiß ganz genau, dass ich das Ziel WM habe und es absolut realistisch ist, dass ich da mitfahre" , sagte Boateng.

Die kleineren Probleme: In München verletzte sich zudem Mats Hummels am letzten Spieltag gegen Stuttgart am linken Fuß, gab aber am Sonntagabend Entwarnung. Sami Khedira blieb bei Juventus Turin zuletzt draußen - eine Vorsichtsmaßnahme, wie er sagte. Mesut Özil klagte bei Arsenal über Rückenbeschwerden.

Wer es aus anderen Gründen schwer haben könnte

Mario Götze wurde zuletzt von Löw nicht berücksichtigt, auch beim BVB saß der Torschütze des WM-Finales 2014 auf der Bank. Die Verletzung Stindls könnte Götze am Ende die WM-Teilnahme sichern. Mit André Schürrle gilt ein weiterer Weltmeister als Wackelkandidat.

Wie der Kader aussehen könnte

Ein aus 26 Spielern bestehender vorläufiger Kader wäre in dieser Form denkbar:

Tor (vier Spieler): Bernd Leno (Bayer Leverkusen), Manuel Neuer (Bayern München), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Paris Saint-Germain).

Abwehr (acht Spieler): Jérôme Boateng, Mats Hummels, Joshua Kimmich, Niklas Süle (alle Bayern München), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Jonas Hector (1. FC Köln), Marvin Plattenhardt (Hertha BSC), Antonio Rüdiger (FC Chelsea).

Mittelfeld (elf Spieler): Thomas Müller (Bayern München), Ilkay Gündogan, Leroy Sané (beide Manchester City), Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Julian Draxler (Paris Saint-Germain), Mario Götze (Borussia Dortmund), Leon Goretzka (FC Schalke 04), Sami Khedira (Juventus Turin), Toni Kroos (Real Madrid), Mesut Özil (FC Arsenal), Marco Reus (Borussia Dortmund).

Angriff (drei Spieler): Mario Gomez (VfB Stuttgart), Sandro Wagner (Bayern München), Timo Werner (RB Leipzig).

Wer für eine Überraschung sorgen könnte

David Odonkor ist seit der WM 2006 der Inbegriff für eine überraschende Nominierung. Und so stellt sich auch diesmal die Frage, ob es einen Odonkor gibt wie in den vergangenen Jahren. Kandidaten könnten Mark Uth (1899 Hoffenheim), Nils Petersen (SC Freiburg), Max Meyer (Schalke 04), Lars Bender (Bayer Leverkusen), Thilo Kehrer (Schalke 04) oder Philipp Max (FC Augsburg) sein. Im Tor werden Sven Ulreich von Bayern München oder Loris Karius vom FC Liverpool zumindest Außenseiterchancen eingeräumt. Bei der WM 2014 waren beispielsweise noch Max Kruse, Sidney Sam und Sven Bender im vorläufigen Kader dabei.

Am 4. Juni endet die Meldefrist

Den endgültigen Kader für das Turnier muss Löw am 4. Juni benennen. Dieser muss aus Spielern des vorläufigen Kaders bestehen, den der DFB der FIFA schon am Montag gemeldet haben muss. Toni Kroos wird einen Teil der Vorbereitung verpassen, weil er mit Real Madrid noch im Finale der Champions League spielt. Die weiteren Termine: