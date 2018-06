Kylian Mbappé erzielte in der 34. Minute den einzigen Treffer der Partie für Frankreich, das nur in der ersten Hälfte zu überzeugen wusste. Nach der Pause wurde Peru stärker, doch bei Pedro Aquinos Distanzschuss verhinderte das Lattenkreuz den Ausgleich (50.).

Damit hat sich Frankreich mit zwei Siegen in zwei Partien bereits fürs Achtelfinale qualifiziert, Peru ist schon vor dem abschließenden Gruppenspiel ausgeschieden. "Wir haben in der zweiten Halbzeit sehr gelitten", gab Frankreichs Trainer Didier Deschamps zu, "Peru hat mit großem Willen gekämpft, wir hatten unsere Probleme. Aber wir sind qualifiziert, das war unser Ziel. Jetzt wollen wir den Gruppensieg. Aber zuerst werden wir es genießen, weil wir unsere beiden Spiele gewonnen haben. Das haben nicht alle geschafft."

Frankreich mit starker erster Halbzeit

"Das war einfach": Mbappé musste den Ball nur noch über die Linie drücken.

In Jekaterinburg brauchte Frankreich zehn Minuten, um sich an das physische Spiel der Südamerikaner zu gewöhnen. Doch nach dieser Aufwärmphase bewiesen die Franzosen kurzzeitig zum ersten Mal in diesem Turnier, warum sie im Vorfeld als einer der Topfavoriten gehandelt wurden.

Angeführt vom starken Paul Pogba und dank des präsenten Olivier Giroud im Sturmzentrum erspielte sich die "Equipe tricolore" eine Vielzahl von Chancen. Ein überraschender Schuss von Pogba (12.), ein Kopfball von Raphael Varane (14.) sowie eine Direktabnahme von Antoine Griezmann (16.) waren noch Trockenübungen, bevor dann Mbappé in der 34. Minute zur Führung traf. Nach einem entscheidenden Ballgewinn von Pogba war Girouds Abschluss abgefälscht worden und landete genau vor den Beinen des Youngsters von Paris St. Germain.

Peru trifft nur das Lattenkreuz

Peru - das bei der Auftaktniederlage gegen Dänemark das bessere Team war - konnte sich dem Dauerdruck der Franzosen zunächst kaum entziehen. Lediglich ein Schuss von Paolo Guerrero blieb in der ersten Hälfte als Chance in Erinnerung. Doch der ehemalige HSV-Stürmer scheiterte freistehend mit seinem schwachen linken Fuß an Frankreichs Keeper Hugo Lloris (31.).