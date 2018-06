Die Australier rückten den Jungstars nun näher auf die Pelle. Pogba, Bayerns Corentin Tolisso und Kante verloren mit ihren Pässen prompt an Tempo und Präzision. Plötzlich hingen die rasanten Jungstars ganz vorn in der Luft und die Australier arbeiteten sich nach vorn. Und hätten in der 17. Minute um ein Haar ihre Führung feiern können: Nach Aaron Mooys Freistoß von halblinks bugsierte Tolisso den Ball in Richtung des eigenen Tores. Keeper Hugo Lloris musste sich aber richtig langmachen, um das Spielgerät aus dem linken unteren Eck zu fischen.

Pogba, Tolisso und Kante zu pomadig

Wie von vielen Skeptikern vorhergesagt, erwies sich nun Folgendes: Die jungen und extrem talentierten Mbappe und Dembele zeigten punktuell immer mal ihre sensationelle Antritte und Dribblings - insgesamt aber verlor das französische Spiel seine Struktur. Australiens brave Allerweltsfußballer übernahmen das Kommando. Ihr niederländischer Trainer Bert van Marwijk hatte ja bereits vor dem Spiel angekündigt, dass nicht zwangsläufig das talentiertere Team gewinnen müsse. Bis zur Halbzeit verlagerten die Aussies mittels starker Zweikämpfe und kompromissloser Entschlossenheit das Geschehen vornehmlich in die französische Spielhälfte. Chancen für Frankreich gab es gar keine mehr.

Videobeweis führt zum 1:0

Bis zur 54. Minute, als den Franzosen der neu eingerichtete Videobeweis auf die Sprünge half. Nach Mooys Ballverlust in der Vorwärtsbewegung spielte Kante einen feinen Steilpass in den Lauf von Griezmann. Es kam an der Strafraumgrenze zum Kontakt mit Verteidiger Risdon - doch Schiri Andres Cunha aus Uruguay pfiff nicht. Zwei Minuten später - als der Ball im Aus war - schritt der Unparteiische aber zum Videodisplay und entschied nachträglich auf Strafstoß. Griezmann ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen, verwandelte zum 1:0.

Umtiti mit der Hand - 1:1-Ausgleich

Der Knoten war durchschlagen - so meinte man. Doch die Australier schlugen beinahe postwendend zurück. Oder vielmehr: Frankreichs Innenverteidiger Umtiti schlug zu. Mit dem Arm im eigenen Strafraum gegen den Ball - auch hier: Elfmeter. Diesmal vollstreckte der vollbärtige Aussie Jedinak von Aston Villa zum 1:1 (61.).

Wie enttäuscht mit zunehmender Spieldauer auch Frankreichs Coach Didier Deschamps von der Vorstellung seiner Jungs war, offenbarte sich in der 70. Minute. Da mussten Dembele und Griezmann den Platz verlassen und wurden durch die zweite Sturmreihe Olivier Giroud und Nabil Fekir ersetzt.

Pogba trifft zum Sieg

Die Maßnahme zeigte Erfolg: Nach einem doppelten Doppelpass mit Giroud konnte Pogba in der 81. Minute mit der Fußspitze einen Schuss ansetzen, der von Verteidiger Trent Sainsbury abgefälscht wurde. Unhaltbar senkte sich die Kugel über Keeper Ryan hinweg hinter die Torlinie. Frankreich hatte seinen erwarteten Auftaktsieg in der Tasche. Wenngleich die Leistung insgesamt keineswegs überzeugend war.

Dass die Hochgelobten es besser können, dürfen sie am kommenden Dienstag (21.06.18) gegen Peru beweisen. Australien bekommt es dann mit Dänemark zu tun.