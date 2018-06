WM-Vorschau

WM live - das bringt der Freitag

Drei WM-Gruppenspiele stehen auf dem Programm: Brasilien will gegen Costa Rica den ersten Sieg bei der WM einfahren. Ebenfalls in der Gruppe E kämpfen Serbien und die Schweiz um Punkte. In der Gruppe D bekommt es Nigeria mit Island zu tun - alle Live-Ereignisse auf einen Blick.