11.30 Uhr: Pressekonferenz mit Löw und Draxler

Einen Tag vor dem WM-Auftakt gegen Mexiko stehen Joachim Löw und Julian Draxler bei einer Pressekonferenz (Livestream ab 11.30 Uhr) Rede und Antwort.

12 Uhr: Frankreich - Australien (Gruppe C)

In der Gruppe C treten Frankreich und Australien ab 12 Uhr gegeneinander an.

15 Uhr: Argentinien - Island (Gruppe D)

In der Gruppe D trifft Vize-Weltmeister Argentinien auf den WM-Debütanten Island.

18 Uhr: Peru - Dänemark (Gruppe C)

In der Gruppe C treffen Peru und Dänemark aufeinander.

21 Uhr: Kroatien - Nigeria (Gruppe D)

In der Gruppe D treffen Kroatien und Nigeria aufeinander.

Alle Tore der Partien als Video On Demand

Videos der Tore können Sie bereits während der Partien auf sportschau.de anschauen. Im Anschluss an die Partien stehen dan auch die Tore aus verschiedenen Perspektiven im Multicam-Angebot bereit.