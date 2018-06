WM-Vorschau

WM live - das bringt der Donnerstag

Drei WM-Gruppenspiele stehen auf dem Programm: Dänemark will gegen Australien den zweiten Sieg einfahren. Ebenfalls in der Gruppe C bekommt es Frankreich mit Peru zu tun. In der Gruppe D trifft Vizeweltmeister Argentinien auf Kroatien - alle Live-Ereignisse auf einen Blick.