Der amtierende Weltmeister geht als Favorit in die Begegnung, das sieht man auch in Mexiko so. "Wenn wir zehnmal gegen Deutschland spielen, können wir vielleicht einmal gewinnen. Aber dieses eine Mal könnte am Sonntag sein", betonte der frühere Nationalspieler und Bundesligaprofi Pavel Pardo.

Die Mexikaner sind bereits zum sechzehnten Mal bei einer WM-Endrunde vertreten, häufiger waren nur die großen vier Nationen Brasilien, Deutschland, Italien und Argentinien dabei. Allerdings kam "El Tri" nie über das Viertelfinale hinaus, zuletzt scheiterten sie sechsmal in Folge im Achtelfinale.

Form:

Die deutsche Mannschaft präsentierte sich in den abschließenden Tests vor der WM sehr durchwachsen. Gegen Österrreich setzte es gar eine peinliche Niederlage. Im letzten Test vor der Abreise nach Russland setzte sich die DFB-Elf glanzlos mit 2:1 gegen Saudi-Arabien durch. Im Anschluss waren vor allem die Pfiffe der deutschen Fans gegen Ilkay Gündogan nach dessen umstrittenen Auftritt mit Türkeis Präsident Erdogan ein großes Thema. Die Affäre und die missglückte Moderation durch die DFB-Verantwortlichen begleiteten das Team auch mit nach Russland und drückten auf die Stimmung.

Gegner Mexiko erlebte noch unruhigere Tage. "Fiestagate" - die Berichte über eine ausschweifende Party mit 30 Damen eines Escort-Services in der Hauptstadt brachten die Stars der "Tri" in Erklärungsnot. Hinzu kamen schwache Ergebnisse in den abschließenden Tests - 0:0 gegen Wales, 0:2 gegen Dänemark - und Ermittlungen der US-Behörden gegen Kapitän Rafael Marquez, der in engem Kontakt zum Drogenkartell von Raul Flores Hernandez gestanden haben soll.

Video starten, abbrechen mit Escape Gegnercheck: Mexiko | Sportschau | 15.06.2018 | 01:00 Min. | Verfügbar bis 31.01.2019 | Das Erste

Bilanz:

Die DFB-Elf weist gegen Mexiko eine makellose Turnierbilanz auf: Fünf Duelle, fünf Erfolge, davon drei bei Weltmeisterschaften: 1978 gab es einen 6:0-Sieg in der Vorrunde. Unvergessen der Elfmeter-Krimi im Viertelfinale der WM 1986 gegen den damaligen Gastgeber, bei dem Torwart Toni Schumacher mit zwei parierten Elfmetern zum Helden wurde. Bei der WM 1998 quälten sich Bierhoff, Klinsmann und Co. mit einem 2:1 ins Viertelfinale.

Das letzte Aufeinandertreffen ist beiden Kontrahenten noch gut in Erinnerung: Angeführt von Leon Goretzka stürmte das Perspektivteam im Vorjahr in Sotschi nach einem 4:1 ins Endspiel des Confederations Cup.

Trainerstimmen:

Trotz der Nebenkriegsschauplätze im Vorfeld will der Titelverteidiger zum Auftakt "gegen Mexiko ein Zeichen setzen", sagte der Bundestrainer. "Wir haben im ersten Spiel unsere Leistung immer auf den Platz gebracht", bemerkte Löw angesichts der stets gewonnenen Turnierauftaktspiele in seiner Amtszeit.

Video starten, abbrechen mit Escape Löw: "Immer geschafft, uns auf den Punkt zu konzentrieren" | Sportschau | 16.06.2018 | 01:28 Min. | Verfügbar bis 31.01.2019 | Das Erste

Mexikos Trainer Juan Carlos Osorio fühlt sich in der Rolle des Außenseiters pudelwohl: "Es ist eine großartige Gelegenheit für den mexikanischen Fußball, sich gegen den Weltmeister zu präsentieren, der einer der großen Favoriten auf den WM-Titel ist", sagte der Coach aus Kolumbien und gab sich angriffslusitg: "Natürlich träumen wir von einem Sieg."

Gut zu wissen:

Die deutsche Nationalmannschaft ist in WM-Auftaktspielen seit 36 Jahren unbesiegt. Zuletzt gab es 1982 in Spanien bei der 1:2-Blamage gegen Algerien eine Niederlage. Seit 1990 feierte das deutsche Team im ersten WM-Spiel sieben Siege in Serie.

Schiedsrichter:

Alireza Faghani, Asiens Schiedsrichter des Jahres 2016, wird die Partie leiten - für die DFB-Elf kein Unbekannter: Der Iraner pfiff bei den Turnieren seit 2016 bereits drei Spiele mit deutscher Beteiligung: beim olympischen Fußballturnier 2016 die Vorrundenpartie gegen Mexiko (2:2) und das im Elfmeterschießen verlorene Finale gegen Brasilien, außerdem das Vorrundenspiel gegen Chile beim Confed Cup im Vorjahr (1:1).

sid; red; dpa | Stand: 17.06.2018, 08:30