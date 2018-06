Jordan Pickford soll Englands Torhüter-Trauma beenden

Im Rennen um die Nummer Eins hat Pickford sich durchgesetzt. Er trägt sie auf dem Trikot und steht bei der Endrunde als Stammkeeper zwischen den Pfosten, obwohl er zuvor erst drei Länderspiele absolviert hat. Der 24-Jährige setzte sich gegen den ein Jahr älteren Jack Butland durch. Joe Hart, Torhüter beim Turnier 2014, spielt unter Nationaltrainer Gareth Southgate keine Rolle mehr.

Starke Nationalelf-Bilanz

Die Bilanz, die das Team mit Pickford zwischen den Pfosten aufweist, kann sich bisher sehen lassen. Bei seinem Debüt im November 2017 gegen Deutschland blieb er vor über 80.000 Fans in Wembley ohne Gegentreffer, im März 2018 hielt er seinen Kasten beim Sieg über die Niederlande ebenfalls sauber. Im Test gegen Nigeria und beim ersten Gruppenspiel dieser WM gegen Tunesien kassierte er zwar jeweils ein Tor, war aber machtlos und verließ den Rasen trotzdem jeweils als Sieger.

Über Ausleihen zum Stammtorwart

Pickford ist einer, der Chancen nicht nur vereitelt, sondern seine eigenen auch ergreift. Nicht nur in der Nationalelf. In der Jugend des AFC Sunderland ausgebildet, wurde er seit 2012 sechsmal verliehen. Spielte unter anderem in der dritten Liga und arbeitete sich langsam hoch. Sein Jugendklub hielt an ihm fest und schließlich wurden beide Parteien belohnt: 2016/17 wurde er Stammtorhüter in der Premier League. Zwar war sein Gegentorschnitt in seiner Premierensaison mit fast zwei Gegentreffern pro Partie alles andere als beeindruckend, doch der junge Keeper war der Lichtblick in der Abstiegssaison der "Black Cats". Seine Leistungen stimmten erneut.

Auch versiert mit dem Fuß: Jordan Pickford

Besonders auffällig schon damals: Pickford kann das Spiel mit dem Fuß mehr als ordentlich eröffnen. Damit passt er in den "modernen Fußball" - ein Verfechter dieses mit dem etwas unkonkreten Oberbegriff beschriebenen Stils ist auch Southgate.

Viertteuerste Keeper der Geschichte

Kein Wunder also, dass andere Premier-League-Klubs auf Pickford aufmerksam wurden. Im Sommer 2017 bezahlte der FC Everton etwa 28,5 Millionen Euro für die Dienste des Linksfußes. Diese Summe macht ihn zum viertteuersten Keeper aller Zeiten. Dicht hinter Manuel Neuer, Ederson und Gianluigi Buffon, noch vor Größen wie David de Gea.

"Neuer ist jemand, den ich bewundere, weil er die Torhüterrolle auf seine ganz eigene Art interpretiert. Man muss es sowieso immer auf die eigene Art und Weise machen, aber er hat das auf ein neues Level gehoben ", erklärte Pickford gegenüber "The Independent".

Stil: Offensiv und modern

Mit Neuer hat er - zumindest physisch - auf den ersten Blick nicht viel gemein. Mit 1,85m ist er für einen Torhüter kein wirklicher Riese, Neuer ist beispielsweise acht Zentimeter größer. Obwohl der Engländer auch eher schmaler gebaut ist, bevorzugt er aber einen ähnlichen Stil wie sein deutscher Positionskollege. Pickford ist versiert mit dem Fuß und ein sehr offensiver Torhüter. Verlässt gern seinen Kasten, auch um Flanken abzufangen.

Der ehemalige englische Nationalkeeper Chris Kirkland lobte Pickford für dessen "moderne" Eigenschaften: "Jordan geht raus und holt sich die Flanken. Er hat eine echte Ausstrahlung, vor allem für jemanden, der noch so jung ist. Und mit dem Fuß ist er brillant."

Pickford selbst äußerte sich zu seinem selbstbewussten Spiel in der "Daily Mail": "Als ich noch jünger war, bin ich einfach zu jeder Flanke gegangen. Selbstbewusst, aber nicht überheblich muss man sein. Das ist der Schlüssel. Mit der Zeit lernt man aber auch, dass man sein Spiel auch manchmal etwas anpassen muss. Das ist die steilste Lernkurve, die man als junger Torwart erlebt."

Lernkurve zeigt weiter nach oben

Dass seine Lernkurve noch nicht zu Ende ist, merkte man in seiner Premierensaison in Everton. Pickford spielte stark, hatte aber ab und an die für einen jungen Torhüter noch normalen leichten Wackler in seinem Spiel. Drei seiner zehn Spiele ohne Gegentor hatte er jedoch in den letzten sechs Partien der Liga - eine Lernkurve also, die weiter nach oben zeigt.

"Bei der WM zu spielen beunruhigt mich nicht. Ich kann es nicht erwarten, rauszugehen und mein Bestes zu zeigen. Wenn du zu sehr über diese Situationen nachdenkst, fängst du an, dir Druck zu machen. Das habe ich noch nie gemacht ", erklärte er noch kurz vor Beginn des Turniers. Wenn ihm das auch weiterhin gelingt, könnten die Engländer tatsächlich ihre traditionellen Torwartsorgen erst einmal weit hinten im noch relativ leeren .

