Schrecksekunde für England

Schon der Last-Minute-Sieg gegen Tunesien hatte in England für große Erleichterung, fast für Euphorie gesorgt. Euphorisch begannen jedoch die Panamaer nach einem Fehlpass von Stones. Anibal Godoy (5.) stürmte übers halbe Feld, bekam an der Strafraumgrenze den Ball serviert, jagte ihn jedoch völlig freistehend überhastet in Richtung Tribüne. Panama blieb mutig, doch drei Minuten später folgte der erste Dämpfer durch die bei Standards brandgefährlichen Engländer. Nach einer Ecke versenkte Stones den Ball per Kopf vom Elfmeterpunkt zur Führung.

Kane vollstreckt eiskalt

Panama ließ sich nicht entmutigen, versuchte gegen die spielerisch dominanten "Three Lions" immer wieder zu kontern. Ein Schuss (16.) Edgar Barcenas' aus 20 Metern rauschte haarscharf am linken Pfosten vorbei. Dann der nächste Rückschlag: Fidel Escobar und Panamas Kapitän Roman Torres nahmen im Strafraum Jesse Lingard in die Zange, der ägyptische Schiedsrichter Ghead Grisha gab in seinem ersten WM-Spiel sofort Elfmeter. Englands Torjäger Kane jagte den Strafstoß eiskalt oben links ins Eck.

Tore gefühlt im Minutentakt

Mit der komfortablen Führung im Rücken verlegten sich die Engländer auf eine ökonomische Spielweise, um bei Temperaturen von über 30 Grad keine Kräfte zu vergeuden. Auch das reichte für ein Schützenfest schon vor dem Pausenpfiff. Nach Zuspiel von Sterling machte der starke Lingard zehn Minuten vor der Halbzeit alles klar, als er den Ball von der Strafraumgrenze traumhaft ins obere rechte Eck zirkelte. Es war der erste englische Treffer bei dieser WM, der nicht nach einem Standard fiel.

Dann staubte der überragende Stones nach einer spektakulären Freistoßvariante per Kopf zum 4:0 ab. Und nach einem Foul an Stones im Strafraum vollstreckte Kane erneut per Strafstoß zum 5:0 - es war eine Kopie seines ersten.

Panama desillusioniert

Im zweiten Durchgang verlegten sich die Briten auf entspannte Ergebnisverwaltung und überließen den Panamaern mehr Spielanteile. Die verunsicherten und desillusionierten Mittelamerikaner sahen aber ein, dass sie im Konzert der Großen nicht mithalten können und waren in erster Linie um Schadensbegrenzung bemüht. Dennoch mussten sie noch das 0:6 schlucken, als Kane einen Schuss von Loftus-Cheek unbeabsichtigt ins Tor abfälschte. Es war sein 13.Treffer in den vergangenen neun Länderspielen!

Verdienter Ehrentreffer

Die Chance auf Panamas Ehrentreffer vergab erst Michael Murillo (66.), als er Englands Keeper Jordan Pickford aus spitzem Winkel nicht mit einem Lupfer überlisten konnte. Nach Kopfballverlängerung von Abdiel Arroyo beförderte Torres den Ball knapp am englischen Tor vorbei. Die Panamaer ließen sich weiterhin nicht hängen und kamen nach Freistoßhereingabe von Ricardo Avila durch Baloy doch noch zu ihrem ersten WM-Tor, das ihre Fans wie den Titelgewinn feierten.

England und Belgien spielen nun am Donnerstag (28.06.2018) ab 20 Uhr um den Sieg in Gruppe G. Panama und Tunesien geben zur selben Zeit gegeneinander ihre Abschiedsvorstellung von dieser WM.