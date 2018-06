Viele Urlauber, die zum Training der deutschen Nationalmannschaft wandern, tragen ein Trikot des Weltmeisters. Trägt jemand das Trikot eines Bundesligisten, ist es in der Regel eines vom FC Bayern. Der deutsche Meister ist äußerst beliebt in Südtirol.

Ein schwarz-gelbes Trikot ist hingegen eine Rarität in Eppan, Borussia Dortmund ist unterrepräsentiert. Das gilt auch für die Nationalmannschaft. Marco Reus ist der einzige Profi des BVB , der es in den vorläufigen Kader für die Weltmeisterschaft in Russland schaffte.

Reus vor dem 30. Länderspiel

Er wird es auch in den endgültigen schaffen - wenn er gesund bleibt. Bundestrainer Joachim Löw sagte am Freitag (01.06.2018): "Ich hoffe, dass er das jetzt alles durchsteht mit zwei Spielen und den Trainingseinheiten. Dann können wir uns auf einen Marco Reus bei der WM freuen."

Das erste Spiel steht am Samstag in Klagenfurt gegen Österreich an. Es wird das 30. Länderspiel von Reus sein, das erste seit dem 29. März 2016, einem 4:1-Sieg gegen Italien.

Erst Applaus, dann eine Hymne

"Es ist gut, dass er mal wieder dabei ist. So kann er die Abläufe wieder lernen und abspeichern" , so Löw. Eine Woche lang ist Reus in Südtirol kaum aufgefallen. Kein Ziehen in einem Muskel. Keine Probleme an der Leiste. Reus machte alles mit. Alles gut.

Am Donnerstag rückte er in den Mittelpunkt, weil die Kollegen ihm vor dem Training applaudierten und zum 29. Geburtstag gratulierten. Einen Tag später sang Löw während der Pressekonferenz eine Hymne auf ihn: "Er ist ein Spieler mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. In manchen Situationen ist er schon eine Rakete." Der Bundestrainer schwärmte weiter, dass Reus "wahnsinnig geschickt und intelligent" spiele, den Gegner oft überrasche.

Vor EM 2016 aus dem Kader gestrichen

Aber er kam eben in der Nationalmannschaft bislang zu selten dazu. Gut zwei Monate nach seinem letzten Länderspiel platzte der Traum von der Europameisterschaft 2016, es wäre nach der EM vier Jahre zuvor sein zweites großes Turnier gewesen. Löw strich ihn aus dem Kader, weil kurz zuvor eine Schambeinentzündung diagnostiziert worden war.

Zwei Jahre zuvor, die Geschichte wird Reus sicher nicht mehr hören können, verletzte er sich am Vorabend des Abflugs zur Weltmeisterschaft nach Brasilien bei einem Testspiel gegen Armenien. Jetzt soll es, jetzt muss es klappen mit der ersten WM .

Sieben Tore in elf Bundesligaspielen

Der DFB veröffentlichte vor ein paar Tagen ein Interview mit dem Dortmunder, in dem die beiden Turnierenttäuschungen gar nicht zur Sprache kamen. Reus selbst griff sie am Rande auf, als er sagte: "Ich hatte schon viele Verletzungen, aber dieser Teilabriss des Kreuzbandes war meine schwerste. Während der Verletzungspause dachte ich Schritt für Schritt, definierte die Etappen auf meinem langen Weg zurück."

Im Pokalfinale 2017, das ihm den ersten Titel seiner Profikarriere bescherte, war es passiert. Bis Februar dauerte es, bis Reus wieder in einem Pflichtspiel zum Einsatz kam. Sieben Tore in elf Bundesligaspielen standen letztlich zu Buche, mehrere gute bis sehr gute Leistungen.

Reus benötigt nach schweren Verletzungen nur wenig Anlaufzeit. Deshalb ist es ihm auch zu wenig, nur in Russland dabei zu sein: "Ich habe schon den Anspruch, dass ich der Mannschaft helfen möchte - auf dem Platz."

Stand: 02.06.2018, 10:00