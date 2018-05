DFB-Elf schlägt U20 - Neuer feiert sein Comeback

Neuer stand beim 7:1-Erfolg im geheimen Testspiel gegen die DFB-Junioren am Montag (28.05.2018) 30 Minuten im Tor der DFB-Auswahl, in der zweiten Hälfte spielte Marc-Andre ter Stegen. Die Tore für das Team von Bundestrainer Joachim Löw erzielten Leroy Sane (2), Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Julian Brandt, Mario Gomez und Neuling Nils Petersen.

Neuer kehrt zurück

Die Nationalmannschaft trat mit zwei unterschiedlichen Formationen an. In beiden Halbzeiten ging es um die gleichen Aufgaben, wie Löws Assistenztrainer Marcus Sorg erläuterte: Die U20 sollte die Spielweise der WM-Gruppengegner simulieren. Mit dem Test dürfte das Trainerteam zufrieden sein, was aber sicher mehr mit dem Comeback von Neuer als mit dem Ergebnis an sich zu tun hatte.

Die wichtigste Erkenntnis für Löw war aber, dass bei Neuer der verletzte Mittelfuß offenbar hält. Schon in den jüngsten Trainingseinheiten in der Sportzone Rungg hatte der Münchner Keeper einen starken Eindruck hinterlassen. Neuer, der seit seinem dritten Mittelfußbruch vor acht Monaten kein Spiel mehr bestritten hat, sieht sich auf einem guten Weg. "Der Fitnesszustand ist gut. Ich denke, dass die Trainer sehr zufrieden sind, auch die Fitnesscoaches. Sie haben mich in einen sehr guten Zustand bekommen" , sagte die etatmäßige Nummer eins der Nationalmannschaft.

Neuer hatte zuletzt am 16. September im Bundesligaspiel des FC Bayern gegen Mainz 05 (4:0) im Tor gestanden und sich danach im Training den Mittelfuß gebrochen. Ihm wurde bei einer Operation eine Platte eingesetzt. Seitdem kämpfte Neuer verbissen um sein Comeback.

Österreich-Spiel als Standortbestimmung

Am Mittwoch (30.05.2018) ist ein weiterer Test des DFB-Teams gegen die U20 geplant. Die eigentliche Bewährungsprobe für Neuer folgt dann aber am Samstag im Länderspiel in Klagenfurt gegen Österreich. "Ich glaube, das kann man so klar sagen: Gegen Österreich sollte Manuel spielen können. Wenn er da auch keinen Einsatz hat, braucht man über eine WM nicht zu reden" , sagte Torwarttrainer Andreas Köpke im Interview mit der "Süddeutschen Zeitung".

Löw hatte bereits betont, dass Neuer nur als Nummer eins zur WM nach Russland (14. Juni bis 15. Juli) fahren würde - wenn er fit sein sollte.

red/sid/dpa | Stand: 28.05.2018, 20:22