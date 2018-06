Video starten, abbrechen mit Escape Draxler: "Morgen am liebsten direkt zeigen" | Sportschau | 16.06.2018 | 00:17 Min. | Verfügbar bis 31.01.2019 | Das Erste

Vor dem WM-Auftakt gegen Mexiko

DFB-Team - Draxler gegen Mexiko in der Startelf

Julian Draxler wird beim WM-Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft in der Startelf stehen. Das sagte Bundestrainer Joachim Löw am Samstag (16.06.2018) in einem Interview mit dem ARD-Hörfunk.