Im Tor gegen Saudi-Arabien wird Manuel Neuer stehen. Der DFB-Kapitän, der gegen Österreich nach über achtmonatiger Verletzungspause sein Comeback gefeiert hatte, soll weitere Spielpraxis sammeln. In der Abwehr dürfte Löw Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Mats Hummels und Jonas Hector in der Startelf aufbieten. Auf der Doppelsechs kommen wohl Sami Khedira und Toni Kroos zum Einsatz, davor Thomas Müller, Julian Draxler und Marco Reus. Timo Werner wird als einzige Spitze erste Wahl sein. Boateng, Müller, Hummels und Kroos hatten beim 1:2 in Österreich gefehlt.

Bilanz:

Deutschland bestreitet gegen Saudi-Arabien sein 942. Fußball-Länderspiel. In der Bilanz stehen 548 Siege, 191 Unentschieden und 202 Niederlagen, das Torverhältnis ist dementsprechend: 2116:1104. Gegen Saudi-Arabien gab es bislang zwei Partien. Beide konnte das DFB-Team gewinnen: Bei der WM-Endrunde 2002 in Japan und Südkorea gab es in Sapporo ein 8:0 mit drei Treffern von Miroslav Klose. Und 1998 siegte das DFB-Team im ersten Vergleich im König-Fahd-Stadion von Riad 3:0.

Interessantes:

Wenn das DFB-Team gegen die Araber spielt, spielt es zugleich gegen Oliver Kahn. Denn der Torwart-Titan, der 2002 beim 8:0 gegen die Saudis im Tor stand, ist seit vergangenem Herbst Angestellter des saudischen Verbandes. Seine Aufgabe: Er soll die Torhüter fit machen - nicht nur für die WM 2018, sondern er soll langfristig die westliche Philosophie des Torwartspiels vermitteln und lehren. "Wir sind dankbar für jede Form von Hilfe, die wir von ihm bekommen und profitieren sehr von seinem Wissen und seiner Erfahrung" , sagte Trainer Pizzi vor der Partie in Leverkusen. Ob Kahns Unterricht Früchte getragen hat, das zeigt sich heute, live ab 18.50 Uhr im Ersten und im Live-Ticker bei sportschau.de.

jo/ mit sid/dpa | Stand: 08.06.2018, 08:48