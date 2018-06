Kroos gab gleich nach dem Schlusspfiff im ARD-Interview zu: "Das erste Gegentor geht natürlich auf meine Kappe. Aber wenn du 400 Pässe spielst, können auch mal zwei zum Gegner kommen. Du musst dann aber auch die Eier haben, in der zweiten Halbzeit so zurückzukommen. Wir sind im Vorfeld hart kritisiert worden, manchmal hatten wir das Gefühl, einige in Deutschland wollten, dass wir rausfliegen. Aber so leicht machen wir denen das nicht."

"Alles richtig gemacht"

Auch Reus zog trotz des ständigen Auf und Ab über 97 Minuten ein positives Fazit: "Wir haben viel über die Außen versucht und viel Druck gemacht. Na klar haben wir auch fehler gemacht, aber wenn Toni dann am Ende trifft, hat er eben doch alles richtig gemacht."

Auf die miserable Auftaktleistung beim 0:1 gegen Mexiko hatte Bundestrainer Joachim Löw reagiert: Die Weltmeister Mesut Özil und Sami Khedira mussten auf die Bank. Für Arsenal-Star Özil war es nach 26 Turnierspielen in der Startelf die erste Verbannung seit der WM 2010 in Südafrika. Ins Team rückten Marco Reus und Sebastian Rudy, dazu ersetzten Jonas Hector wie erwartet Marvin Plattenhardt und Antonio Rüdiger den an der Halswirbelsäule verletzten Mats Hummels.

Furiose Anfangsphase

Die Umstellungen schienen zunächst zu fruchten, denn die erste Riesenchance hatten die Deutschen bereits nach zwei Minuten. Über Joshua Kimmich und Timo Werner kam der Ball ins Zentrum, der Schuss von Julian Draxler wurde aber von Sebastian Larsson noch geblockt. Auch Sekunden später beim Kopfball von Jonas Hector bekam Schwedens Abwehrchef Andreas Granqvist noch den Fuß dazwischen.

Die Deutschen blieben am Drücker, spielten extrem schnell über die Flügel und schnürten die Schweden komplett ein. Nach zehn Spielminuten hatte das DFB-Team ein Passverhältnis von 122:6. Doch ein einziger Fehlpass brachte das komplette Geschehen zum Kippen. Antonio Rüdiger verlor an der Mittellinie den Ball, der Ex-Hamburger Marcus Berg stürmte allein auf Manuel Neuer zu - und scheiterte am gedankenschnell herausstürzenden Keeper.

Boateng-Foul nicht geahndet

Allerdings behinderte der hinter Berg herhechelnde Jerome Boateng den schwedischen Mittelstürmer jenseits der Legalität: Er zog ihn an der Schulter, rempelte ihn und traf ihn auch am Bein. Vermutlich weil Berg trotz des Fouls zum Abschluss kam, gab der polnische Schiedsrichter Szymon Marciniak keinen Elfmeter und keine Rote Karte - und sah sich die Szene auch nicht noch einmal am Monitor an.

Doch die Aktion hatte trotzdem Folgen für das deutsche Team. In der Folge ging gar nichts mehr, plötzlich waren die Außenbahnen dicht, keine Passfolge schaffte es mehr in den Strafraum, kollektive Verunsicherung brach aus. Es passte zu dieser Gemengelage, dass Rudy nach einer halben Stunde nach einem Tritt ins Gesicht mit starkem Nasenbluten ausgewechselt werden musste.

Kroos-Fehlpass zum Gegentor

Als Erklärung für den krassen Fehlpass von Toni Kroos konnte diese Umstellung aber nicht dienen. Völlig unbedrängt spielte der Champions-League-Sieger von Real Madrid im Aufbau den Ball in die Füße von Berg, über Victor Claesson kam die Kugel zu Ola Toivonen, der Neuer mit einem perfekten Lupfer ins lange Eck keine Chance ließ. Fast noch schlimmer als der Fehlpass von Kroos war sein anschließendes Umschaltverhalten: Er hätte Toivonen locker stellen können, trabte aber im Zeitlupentempo hinterher und kam dadurch die entscheidenden Meter zu spät.