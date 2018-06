Hirving Lozano vollendete einen Konter zum Sieg für ein extrem engagiertes Mexiko (35. Minute), das zwar weniger Torchancen kreierte als die DFB-Elf, aber lange Zeit präsenter wirkte und einen klaren Matchplan hatte.

"Jetzt sind wir unter Druck"

"Wir haben in der ersten Halbzeit keine Lösungen gefunden. Das haben wir in der zweiten Halbzeit besser gemacht. Wenn du vorne so viele Bälle einfach verlierst, kommen die Mexikaner zu Chancen. Wir sind jetzt unter Druck, wir müssen jetzt sechs Punkte aus den anderen beiden Spielen holen" , fasste der dauerhaft in Manndeckung genommene Spielmacher Toni Kroos die Niederlage zusammen.

Bundestrainer Joachim Löw gab zu: "Natürlich sind wir enttäuscht. aber der Situation müssen wir uns jetzt stellen und eine Reaktion zeigen. Wir waren in der ersten Halbzeit nicht gut, in der zweiten standen die Mexikaner dann defensiv extrem tief - und unsere Kombinationssicherheit und der Mut zum Pass in die Tiefe haben gefehlt. Wir waren oft zu halbherzig und haben es kaum geschafft, zum Abschluss zu kommen. Es war schwierig für uns, weil Mexiko Toni Kroos fast in Manndeckung genommen hat. Und beim Konter haben wir Mexiko einfach viel zu viel Raum gegeben."

Hummels schlägt Alarm

Noch drastischer schlug Mats Hummels Alarm: "Ich habe es intern schon oft angemahnt, dass Jerome und ich oft hinten allein gelassen werden. Ich verstehe einfach nicht, warum wir heute so gespielt haben, obwohl wir vor sieben Tagen erst einen Schuss vor den Bug bekommen haben." Damit spielte der Abwehrchef auf die 1:2-Testspielpleite gegen Österreich und das knappe 2:1 gegen Saudi-Arabien an.

Video starten, abbrechen mit Escape Hummels - "Ein Weckruf zu spät" | Sportschau | 17.06.2018 | 01:50 Min. | Verfügbar bis 31.01.2019 | Das Erste

Mexikos Torschütze Lozano freute sich: "Wir haben es allen gezeigt, was wir draufhaben. Unser Trainer hat uns perfekt eingestellt und wir haben die Nerven behalten."

Offener Schlagabtausch in der Anfangsphase

Das Spiel begann ohne Abtastphase: Die Deutschen hatten kaum den Ball berührt, da konnte Lozano direkt vor dem deutschen Tor erst in allerletzter Sekunde durch den heranfliegenden Jerome Boateng abgeblockt werden. Auf der anderen Seite war es nur eine Minute später Timo Werners Abschluss, der knapp das mexikanische Tor verfehlte.