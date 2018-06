Die Szene hätte Warnung genug sein sollen. Es waren erst 57 Sekunden gespielt, als Jerome Boateng zu einer Grätsche ansetzte und damit einen Schuss von Hirving Lozano abblockte. Der spätere Torschütze der Mexikaner war zuvor Joshua Kimmich davon gelaufen.

"Wahnsinnig weite Wege nach hinten"

Etwas weniger Vorwärtsdrang, etwas mehr Absicherung, etwas mehr den Plan des Gegners durchkreuzen, auf Konter über die schnellen Außen zu setzen. Das wäre vermutlich die bessere Lösung gewesen. Aber Kimmich, der rechte Verteidiger, rückte weiter pausenlos weit nach vorne, wenn Deutschland den Ball hatte. "Wir mussten nach Ballverlusten wahnsinnig weite Wege nach hinten gehen" , bemängelte Bundestrainer Joachim Löw. Sehr häufig kamen die deutschen Spieler dann zu spät, besonders Kimmich, der zudem nur 43 Prozent seiner Zweikämpfe gewann.

"Wenn sieben oder acht Spieler offensiv spielen, dann ist klar, dass die offensive Wucht größer ist als die defensive Stabilität" , klagte Mats Hummels direkt nach dem Schlusspfiff im ZDF , "unsere Absicherung steht nicht gut, das muss man sagen - oft waren nur Jerome und ich hinten. So haben sie uns heute gnadenlos ausgekontert."

Keine Korrektur durch den Bundestrainer

Der Bundestrainer war in der ersten Halbzeit häufig am Spielfeldrand. Die Assistenztrainer sind neuerdings verbunden und können ihre Erkenntnisse, die sie oben auf der Tribüne gewinnen, an die Bank funken.

Aber es gab keine Korrektur. Es wurde weiter hauptsächlich über die rechte Seite gespielt, es fehlten die Spielverlagerungen auf Julian Draxler, der auf der linken Seite vergeblich die Hand hob.

Zu den konzeptionellen Schwächen kamen körperliche. Kimmich und Thomas Müller auf der rechten Seite kamen oft im Zweikampf zu spät. Eklatant waren die Geschwindigkeitsnachteile von Sami Khedira und Toni Kroos im zentralen Mittelfeld. Mexiko sprintete nahezu mühelos bei den Kontern an den deutschen Spielern vorbei, passte dann auf die oft freien Außen, wirkte aber auch zu zögerlich im Abschluss. Dass Deutschland nach der ersten Halbzeit nur mit 0:1 zurücklag, war noch die beste Nachricht für Löw.

Am Ende zwar besser, aber auch vogelwild

Der Bundestrainer änderte an seiner Grundformation, dem zuvor erwarteten 4-2-3-1, nach der Pause zunächst nichts. Auch personell gab es erst nach einer Stunde den ersten Wechsel. Marco Reus ersetzte Khedira. Mesut Özil, der die meisten der wenigen guten deutschen Chancen einleitete, rückte ein bisschen nach hinten zu Kroos, um den oft eng gedeckten Strategen zu entlasten. Nach der Einwechslung von Mario Gomez (79. Minute), der sich im zentralen Angriff positionierte, wurde es vom System her sehr wild. Es sollte wohl eine Dreierkette sein, aber Kimmich und Boateng rückten meistens auch ins Mittelfeld.