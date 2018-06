Christian Eriksen (7.) traf für Dänemark, Mile Jedinak erzielte per Elfmeter (38.) den Ausgleich. Australien wendete damit das vorzeitige WM-Aus ab. In der zweiten Hälfte war der Außenseiter sogar nahe dran am Sieg. "Die Enttäuschung ist da", sagte Australiens Trainer Bert van Marwijk daher. "Wir haben gegen die Nummer 12 der Weltrangliste sehr gut gespielt. Wir haben nicht verloren, hätten aber gewinnen können."

Dabei starteten die Dänen traumhaft: Nach Vorarbeit des Ex-Leverkuseners Nicolai Jörgensen traf Eriksen volley aus 14 Metern. Schon beim 1:0-Erfolg gegen Peru hatte der 26-Jährige die Vorarbeit besorgt. Danach hatte Dänemark das Geschehen im Griff, Jörgensens Kopfball flog nur knapp vorbei (24.).

Australiens Angriffsversuche fehlte lange der Esprit. Nach Matthews Leckies Vorarbeit hätte Robbie Kruse direkt abziehen müssen - der ehemalige Gladbacher Andreas Christensen klärte (30.). Hohe Bälle erwiesen sich lange als untauglich.

Videobeweis gegen Dänemark

Aber eben nur bis zur 36. Minute: Da entschied der spanische Referee Antonio Mateu Lahoz auf Handspiel. Allerdings erst nach Intervention des Video-Schiedsrichters: Yussuf Poulsen bekam bei einem Luftzweikampf mit Kruse den Ball an die Hand - ob das Absicht war? Oder eine Vergrößerung der Körperfläche? Lahoz hatte zuerst weiter gewunken. Eine umstrittene Entscheidung auf jeden Fall.

Der Leipziger Poulsen, der bereits den zweiten Elfmeter verursachte, sah auch noch Gelb und muss gegen Frankreich zuschauen. Jedinak war das egal. Der Mittelfeldmann schob locker zum Ausgleich ein. Schon sein zweiter verwandelter WM-Elfmeter. Beim Playoff-Sieg gegen Honduras hatte der 33-Jährige von Aston Villa mit einem Hattrick die "Aussies" im Alleingang zur WM geschossen.

Australien nach der Pause besser

Das 1:1 änderte die Statik des Spiels. Nach der Pause setzten die Dänen kaum noch offensive Akzente. Auch von Eriksen war nicht mehr viel zu sehen. Vor 40.727 Zuschauern spielte Australien schneller und immer mutiger. Nach einem Missverständnis von Torwart Kasper Schmeichel und Jens Stryger Larsten musste Henrik Dalsgaard in höchster Not retten, Leckie hatte den Ball in die Mitte geschoben (68.). Aaron Mooy und Tom Rogic (71./72.) versuchten es mit Fernschüssen.

Nicolai Jörgensen (Dänemark) gegen Australien

Dänemark wankte nun mächtig. Daniel Arzani zirkelte eine Flanke von rechts an Freund und Feind vorbei (81.). Der in diesem Moment freie Bremer Thomas Delaney verzog eine Rechtsflanke (87.). Der einzig gute Moment der Dänen. Dann noch zweimal Australien: Schmeichel rettete gegen Arzani und Leckie (88.).