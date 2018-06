Kolarov setzte einen Freistoß aus gut 25 Metern in der 56. Minute perfekt in den kurzen Winkel. Costa Ricas Torhüter Keylor Navas hatte keine Abwehrchance. Die Mittelamerikaner kamen im gesamten Spielverlauf kaum zu Torchancen und stehen nach der Auftaktpleite nun bereits vor dem Aus. Im zweiten Gruppenspiel geht es gegen Mitfavorit Brasilien. Serbien dagegen kann mit Rückenwind in das Duell gegen die Schweiz gehen.

Serbien hat die besseren Chancen

Das Spiel begann munter, flachte dann aber Mitte der ersten Halbzeit deutlich ab. Einzig die Serben waren es, die hin und wieder gefährlich vor dem gegnerischen Tor auftauchten. Superstar Sergej Milinkovic-Savic wurde aber zwei Mal (27. und 43. Minute) wegen einer Abseitspositon zurückgepfiffen. Auf Seiten Costa Ricas gab es Ende der erste Hälte zwei Annäherungsversuche, aber sowohl Marcos Urena (39.) als auch Francisco Salvo (42.) scheiterten aus der Distanz. Serbiens Aleksandar Mitrovic hätte kurz nach der Pause (50.) die Führung erzielen müssen, scheiterte aber freistehend aus kurzer Distanz an Navas.

Perfekter Freistoß von Kolarov

Wenige Minuten später sorgte Kolarov dann für den Treffer des Tages. Nachdem David Guzman Mitrovic zu Fall brachte, trat der Kapitän an und zirkelte die Kugel mit einem Linksschuss perfekt ins linke obere Toreck. Anschließend schalteten die Serben einen Gang zurück, die größte Chance vergab der eingewechselte Hamburger Filip Kostic in der 76. Minute.

Costa Rica präsentierte sich weiter ideenlos und erspielte sich kaum echte Torchancen. Die größten Aufreger gab es in der Nachspielzeit. Erst geriet Nemanja Matic mit einem Betreuer von Costa Rica aneinander, dann vergaben die Mittelamerikaner nach einer guten Flanke von der rechten Seite die große Gelegenheit zum Ausgleich. Dennoch: Ohne eine gewaltige Leistungssteigerung dürfte wohl auch gegen Brasilien nichts zu holen sein.

Serbien gewappnet für Duell mit der Schweiz

Serbien wiederum präsentierte sich defensiv gut organisiert, war geschickter in den Zweikämpfen und ließ seine individuelle Klasse immer wieder aufblitzen. Vor allem der junge Milinkovic-Savic machte häufig auf sich aufmerksam. Mit besserer Chancenverwertung wäre ein deutlicherer Erfolg möglich gewesen. Vor der Schweiz muss sich das Team von Trainer Mladen Kristajic keinesfalls verstecken.