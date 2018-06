Das 1:1 (0:1) war aus Sicht der Schweiz nicht einmal unverdient, weil sie vor allem im zweiten Durchgang taktisch hervorragend gegen den technisch überlegenen Gegner agierte.

"Pech mit dem Schiedsrichter"

Brasiliens Philippe Coutinho fasste die Partie so zusammen: "Wir hätten natürlich gern gewonnen, aber wir hatten auch Pech mit der Schiedsrichterleistung: Vor dem Gegentor war es für mich ein klares Foul. Aber jetzt müssen wir uns auf die beiden vor uns liegenden Partien konzentrieren und es dort besser machen."

Der Schweizer Coach Vladimir Petkovic meinte: "Wir benötigten etwas Glück, und das haben wir am Ende gehabt. Und gerade weil auch der Gegner Brasilien gut spielte, bin ich überzeugt, dass dies ein sehr wertvolles Resultat ist."

Der Außenseiter setzte von Beginn an auf eine harte Linie gegen Neymar, den meist schon im Mittelfeld Granit Xhaka, Valon Behrami oder Stephan Lichtsteiner bearbeiteten. Doch der Superstar von Paris St. Germain ließ sich die Lust am Spiel nicht nehmen - auch wenn es am Ende der Partie zehn Foul waren, die allein er hinnehmen musste.

Sommer rettet gegen Paulinho

In der 12. Minute hatten die Brasilianer die erste große Torchance. Neymar passte von links ins Zentrum, Fabian Schär geriet ins Stolpern - doch Paulinho scheiterte aus kurzer Distanz an Yann Sommer, der den Ball so gerade noch um den rechten Pfosten lenken konnte.

Machtlos war der Gladbacher dann aber in der 20. Minute. Neymar bediente auf der linken Seite Marcelo, dessen Hereingabe Hoffenheims Steven Zuber vor die Füße von Coutinho köpfte. Aus 20 Metern zirkelte der Barca-Techniker die Kugel traumhaft schön an den rechten Innenpfosten - und von dort zum 1:0 ins Netz.

Pech für Thiago Silva

Danach bekamen die Schweizer etwas mehr Zugriff auf ihren Gegner, der aber auch das Tempo nicht mehr so forcierte. Nach vorne gelang der Mannschaft von Vladimir Petkovic aber so gut wie gar nichts, und kurz vor dem Pausenpfiff wurde es nochmal eng: Thiago Silva setzte einen Kopfball nur knapp über die Latte.