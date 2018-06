Argentiniens WM-Auftritte - es passt nicht viel

Die argentinische Zeitung "La Capital" titelte nach der 0:3-Niederlage der Argentinier gegen Kroatien: "Eine Mannschaft, die keine Auswahl ist. Sampaoli und seine Jungs sind an der eigenen Inkompetenz gescheitert, eine Realität, die genauso frustrierend ist wie sie vorhersehbar war."

Kader unausgewogen und überaltert

Vorhersehbar war sie in gewisser Weise tatsächlich - und das ist für einen Vizeweltmeister mehr als erschreckend. Die Qualifikation für das Turnier in Russland war nur mit Ach und Krach geglückt, gegen Spanien hatte man in der Vorbereitung 1:6 verloren.

Dazu wurde die Endrunde zwar als "letzte Chance" der Generation um Messi und Javier Mascherano betitelt, um noch einmal einen Weltmeistertitel zu holen. Doch der Kern der Mannschaft galt als überaltert, der Kader als nicht ausbalanciert genug. Top-Angreifer standen und stehen Trainer Jorge Sampaoli genug zur Verfügung. Messi, Gonzalo Higuaín, Paulo Dybala, Angel Di María und Sergio Agüero - da war selbst für Mauro Icardi, der für Inter Mailand 29 Treffer in der abgelaufenen Serie-A-Saison erzielt hatte, kein Platz.

Schaut man jedoch auf die anderen Mannschaftsteile, erkennt man einen deutlichen Qualitätsabfall. Bis auf Innenverteidiger Nicolás Otamendi sind die nominellen Topspieler dort entweder über ihrem Zenit, wie der 34 Jahre alte Javier Mascherano, oder genügen allerhöchsten Ansprüchen eben nicht. Bestes Beispiel: Torhüter Willy Caballero, der beim FC Chelsea nur Ersatz ist, den verletzten Sergio Romero vertreten sollte und gegen Kroatien vor dem 0:1 folgenschwer patzte.

Sampaoli findet keine ideale Elf

Die Unausgewogenheit war Sampaoli wohl bewusst - in seiner ziemlich genau einjährigen Amtszeit hat er etliche Spieler für seine "Selección" nominiert und ausprobiert. Seine ideale Startelf hat er offenbar nicht gefunden. Die Kritik an ihm wächst: Inzwischen ist es nicht mehr nur Diego Maradona, der ja aber bis auf Messi und sich selbst ohnehin so gut wie jeden argentinischen Fußballer oder Verantwortlichen extrem kritisch sieht, sondern auch die Fans und die Presse sind mit dem Nationaltrainer nicht zufrieden.

Schon gegen Island wirkte das Team seltsam ideen- und antriebslos, fand kein Mittel gegen einen defensiven Gegner und spielte nur unentschieden. Gegen Kroatien, als man dringend einen Sieg gebraucht hätte, wurde es gegen einen sehr motivierten, individuell beachtenswerten und disziplinierten Kontrahenten noch deutlich schlimmer.

Messi wirkungslos

Exemplarisch ließ sich das Dilemma an Messi beobachten, der schon gegen Island einen Elfmeter verschossen hatte und zur tragischen Figur geworden war. Der Superstar vom FC Barcelona wirkt im Nationalteam ja traditionell wie eine irdische Version seiner selbst, doch gegen die Kroaten hatte er nur eine gefährliche Szene. Ständig musste er sich den Ball an der Mittellinie abholen, drehte sich in Richtung Tor und hatte schon Marcelo Brozovic oder einen anderen Kroaten auf den Füßen stehen.

Sampaoli nahm Messi, der seine Zukunft im Trikot der "Albiceleste" vom Abschneiden bei der WM abhängig gemacht hatte, nachher in Schutz: "Unser Team macht es Lionel Messi momentan einfach nicht möglich, seine Brillanz zu zeigen." Stimmt. Es stimmt aber auch, dass sein Stürmer mehrfach lustlos und frustriert wirkte und wenig gegen den Ball arbeitete. Durch die von den Kroaten geschlossene Zentrale wurde er immer wieder auf den Flügel oder ins Mittelfeld abgedrängt, wo er entweder zu lang den Ball hielt, sich festlief, oder wieder nach hinten spielte.

Sampaoli verrät sein System

Die Kroaten waren von Trainer Zlatko Dalic glänzend auf das System der Argentinier eingestellt und konnten somit dem ohnehin momentan nicht so befreit aufspielenden Messi und dessen prominenten Offensivkollegen durch disziplinierte Defensivarbeit und körperlich am Limit geführte Zweikämpfe die Wirkung nehmen. Dalic hatte es diesbezüglich allerdings auch nicht ganz so schwer, schon einen Tag vor der Partie hatte Sampaoli sein System mit einer Dreierkette schließlich öffentlich verraten.

"Am Rand des Abgrunds"

Der Vizeweltmeister hat noch immer die kleine Chance auf ein Weiterkommen. Dafür ist gegen Nigeria am Dienstag (20 Uhr in der ARD und bei Sportschau.de) allerdings unbedingt ein Sieg nötig. Dazu ist man auch auf die Ergebnisse der anderen Partien in Gruppe D angewiesen. Die Mannschaft zerstörte sich in der Schlussphase gegen Kroatien auch noch das eigene Torverhältnis. Man hatte zwar notgedrungen offensiver spielen müssen, vor allem beim dritten Gegentor durch Ivan Rakitic wirkte es jedoch so, als hätte man sich dem eigenen Schicksal bereits ergeben. "La Nación" sah die Mannschaft "am Rand des Abgrunds." Es fehlt nicht mehr viel und sie ist darüber hinaus.

Stand: 22.06.2018, 11:24