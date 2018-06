Frühe Großchance für Perisic

Die "Feurigen" überließen der "Albiceleste" das Spiel und setzten auf Konter. Und die Kroaten hatten die erste Chance des Spiels: Argentiniens Torwart-Oldie Caballero lenkte einen verdeckten Schuss von Ivan Perisic (4.) halblinks im Strafraum gerade noch um den Pfosten.

Argentinien trifft das Tor nicht

Die Südamerikaner antworteten erstmals in der 13. Minute. Nach Pass von Eduardo Salvio von rechts wurde Maximiliano Mezas Schuss zur Ecke geblockt. Dann landete ein Flankenversuch von Marcos Acuna (22.) auf der Latte. Und nach einem Missverständnis in der kroatischen Abwehr traf Enzo Pérez (29.) aus zwölf Metern das leere Tor nicht. Quasi im Gegenzug köpfte Mario Mandzukic nach einer Halbfeldflanke im Fünfer völlig frei knapp am Tor vorbei.

Passwege zu Messi zugestellt

Insgesamt wirkte das Spiel der Kroaten strukturierter. Sie stellten geschickt die Passwege zu Messi zu und verunsicherten die argentinische Abwehr immer wieder mal mit überfalllartigen Angriffen, die sie aber nicht konsequent zu Ende spielten.

Blackout von Caballero

Die zweite Halbzeit war noch gar nicht richtig auf Touren, als Argentiniens Keeper Caballero im Strafraum einen Rückpass über Rebic lupfen wollte. Der Frankfurter nahm den geschenkten Ball volley und jagte ihn ins Tor (53.).

Die Albiceleste versuchte nun einen Sturmlauf zu starten, vergab eine Riesen-Doppelchance zum Ausgleich durch Meza und Messi (64.). Doch insgesamt kam zu wenig. Nach Modric' Tor zum 0:2 fiel Argentinien auseinander. Rakitic (84.) traf mit einem Freistoß die Latte, ehe er in der Nachspielzeit (90. +1) für das Endergebnis sorgte.

Argentinien bestreitet sein Abschluss-Gruppenspiel am Dienstag (26.06.2018) gegen Nigeria um 20 Uhr. Kroatien spielt zeitgleich gegen Island.

Stand: 21.06.2018, 21:51